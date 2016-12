Milan, scintille Mexes-Robinho

. Dall'infortunio dialla lite traal termine del match. Brutto stop per l'olandese che, al 22', è stato costretto a uscire: rottura sottocutanea del tendine d'Achille sinistro. Il che, tradotto in tempi di recupero, vuol dire. Poi, dopo il triplice fischio finale, duro scontro tra il difensore francese e l'attaccante brasiliano.

Mexes è andato a cercare il numero 7 rossonero per rimproverarlo e chiarire alcune situazioni di gioco. Un attimo di caos che i compagni, intramettendosi, hanno subito sedato. Poi il mister Allegri ha minimizzato l'accaduto: "Un po' di tensione fa bene".

Intanto sull'infortunio di De Jong si saprà qualcosa in più martedì quando il giocatore, con la staff medico rossonero, volerà in Finlandia per una visita con il Prof. Orava.