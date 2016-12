Serie A: Catania, buona la prima

- Arrivano iper il. La squadra di Maranribaltando il risultato del primo tempo. I toscani, infatti, sono passati in vantaggio al 10' cone sembravano in controllo del match, ma il Catania entra nella ripresa con un altro piglio e rifila tre gol alla squadra di Cosmi:prima serve Castro per il pareggio al 5' st, e poi sigla la suaal 22' e al 37'.

TABELLINO

SIENA-CATANIA 1-3

Siena (3-4-2-1): Pegolo 5,5; Neto 5,5, Contini 5,5, Felipe 6; Sestu 6, Vergassola 5 (6' st Rodriguez 5,5), Bolzoni 6, Del Grosso 5,5 (34' st Mannini); Valiani 6 (26' st Larrondo 5), Rosina 6,5; Calaiò 6. A disp.: Farelli, Marini, Paci, Dellafiore, Rubin, Coppola, Verre, D'Agostino, Reginaldo. All.: Cosmi 5,5



Catania (4-3-3): Andujar 6; Alvarez 6, Rolin 5,5, Legrottaglie 6, Marchese 6,5; Salifu 6, Lodi 7, Almiron 6,5 ; Gomez 5,5 (46' st Paglialunga), Bergessio 7,5 (42'st Doukara), Castro 6,5. A disp.: Frison, Terracciano, Cabalceta, Capuano, Addamo, Aveni, Morimoto. All.: Maran 6,5



Arbitro: Doveri

Marcatori: 10' Rosina (S), 5' st Castro, 21', 37' st Bergessio (C)

Ammoniti: Sestu, Rodriguez (S), Legrottaglie, Almiron (C)

Espulsi: nessuno