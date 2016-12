Mostra maglia per Morosini e viene ammonito

foto SportMediaset

07:20

- La regola dell'ammonizione per chi si toglie la maglia dopo un gol continua a fare vittime. L'ultima risponde al nome di, l'attaccante delche, dopo la rete del 3-3 a Vicenza, ha mostrato una t-shirt in ricordo di, l'ex compagno scomparso ad aprile. Tra l'incredulità generale il brasiliano si è visto sventolare il giallo dall'arbitro Palazzino per aver sollevato la maglietta e mostrato la scritta "ciao Moro".