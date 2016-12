Strama: "Napoli può essere letale"

foto SportMediaset Correlati Non convocato Sneijder 15:13 - La partita col Napoli potrebbe proiettare l'Inter al secondo posto, ma Stramaccioni alza la guardia: "Una partita così può darti una forte spinta, ma se non stiamo attenti potremmo diventare la loro vittima ideale. I loro punti di forza coincidono con i nostri punti deboli". Sneijder non convocato: "Sta bene, venerdì aveva solo un lieve fastidio muscolare". Sul rientro di Conte: "Non mi sembra che la Juve abbia risentito molto della sua assenza". - La partita colpotrebbe proiettareal secondo posto, maalza la guardia: "Una partita così può darti una forte spinta, ma se non stiamo attenti potremmo diventare la loro vittima ideale. I loro punti di forza coincidono con i nostri punti deboli".non convocato: "Sta bene, venerdì aveva solo un lieve fastidio muscolare". Sul rientro di: "Non mi sembra che la Juve abbia risentito molto della sua assenza".

Il tecnico chiarisce subito l'ultimo "giallo" riguardante Sneijder, che venerdì per l'Inter ha avuto un problema fisico, ma non per la moglie: "Sta bene - spiega Strama - . Aveva solo un lieve fastidio muscolare, e come capita per tanti altri si è deciso di fare una giornata di fisioterapia, ma oggi (sabato, ndr) si è allenato come gli altri. La smentita di Yolanthe su Twitter? Non lo so e non mi interessa. Conta quello che dice a me il giocatore, in faccia, quando ci siamo io e lui. E del resto non me ne frega niente".



Contro il Napoli sarà una partita dura: "E' uno scontro diretto inmportante e sono convinto che faremo una partita da Inter, ma non è una partita da vita o morte. I loro punti forti coincidono con i nostri punti deboli, se non stiamo attenti a certe situazioni rischiamo di essere la loro vittima ideale, ma abbiamo lavorato tutta la settimana per far sì che non avvenga. Cavani? Sta dimostrando di essere tra i migliori al mondo. Ha caratteristiche uniche, abbina qualità e struttura fisica, ma il giocatore altamente insostituibile è Hamsik. Cavani, seppur straordinario, è un attaccante e lo trovi sul radar della difesa, mentre lo slovacco è il vero valore aggiunto del Napoli. E' un centrocampista fisicamente pazzesco, con una gamba rara e una capacità di segnare incredibile".



Dopo le due giornate di squalifica tornerà Cassano: "Il suo contributo è importante, anche a livello di personalità. E' stata un'assenza che ha pesato". Fuori per infortunio, invece, Alvarez: "Ha avuto problemino al ginocchio, sabato non si è allenato e quindi domenica non sarà disponibile. Peccato perché stava facendo bene anche se non sono riuscito a dargli continuità".



Strama, infine, si pronuncia anche sul rientro dalla squalifica di Conte, che in Palermo-Juve tornerà a sedersi in panchina: "Un allenatore in panchina è meglio di uno in tribuna, ma non mi sembra che la Juventus abbia risentito molto della sua assenza, dato che sono in testa alla classifica".