Allegri rilancia le ambizioni Milan

- Ilha iniziato una lunga risalita, maè convinto che presto i rossoneri torneranno davanti. "Ogni volta che faccio le tabelle sbaglio, ma sono sicuro che a febbraio saremo in ottima posizione", ha detto. A Torino un solo dubbio: "Ballottaggio Pazzini-Bojan per una maglia. Pazzini ha giocato bene quando chiamato in causa". Sul ritorno di Conte: "Gli faccio gli auguri, credo abbia sofferto molto la lontananza dal campo".

"Credo che sia un bene per lui e per la Juve. Se darà qualcosa in più? Gol dalla panchina gli allenatori ne fanno pochi - ha aggiunto - ma credo possa essere importante perché dal campo le gare si vedono in altro modo".

Adesso bisogna pensare al Torino: "Sarà una gara molto difficile. Loro giocano un buon calcio, sono molto organizzati ed hanno preso pochi gol". Mancheranno, però, tanti giocatori: "Le assenze di Montolivo, Constant e Boateng? Spiace perché stavano facendo bene, giocheranno altri tre". In porta ci sarà Amelia: "Giocherà Amelia perché Abbiati è rientrato mercoledì con lo Zenit e visto che Amelia ha fatto bene quando è sceso in campo è giusto che giochi lui".

Su un punto Allegri è stato chiaro: "Abbiamo preso 21 gol in 22 partite: non va bene. Bisogna subire meno reti se vogliamo fare strada in campionato, anche se 12 gol sono arrivati da palle inattive".

Per adesso il pensiero alla Champions League è rimandato: "Chi vorrei negli ottavi? Sono tutti avversari difficili e servirà essere in ottime condizioni, ma ora pensiamo al campionato dove dobbiamo risalire la classifica".

A gennaio, però, si riapre il mercato... "Chi preferisco fra Balotelli e Pastore? Ora pensare al mercato non serve a niente. Ci penserà la società, siamo in 32 anche troppo. Ogbonna? E' un buon giocatore però è di proprietà del Torino e non parlo dei calciatori di altri".