21:54

- Domenica, contro ilproverà a scavalcare i partenopei, secondi in classifica a +2 sui nerazzurri: "Sono pericolosi - avverte-, ma noi siamo preparati per disputare una grande partita". Il capitano dell'Inter torna sul caso: "Se n'è parlato già abbastanza, le posizioni sono chiare. Un sacrificio visto il momento economico? Sono scelte personali, se uno ha voglia di fare qualcosa deve sentirsela. Vedremo come finirà".