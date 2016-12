Champions: un sorteggio da paura

foto SportMediaset 11:31 - Riflettori puntati oggi su Nyon, dove andrà in scena l'attesissimo sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League e i sedicesimi di finale di Europa League. Ecco tutte le squadre che potrebbero affrontare le italiane ancora in corsa. Potrete seguire il sorteggio in diretta streaming sul nostro sito a partire dalle ore 11.

- Riflettori puntati oggi su Nyon, dove andrà in scena l'attesissimo sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale die i sedicesimi di finale di. Ecco tutte le squadre che potrebbero affrontare le italiane ancora in corsa.

CHAMPIONS LEAGUE: CHI PUO' TROVARE LA JUVE Qualificatisi come primi nel proprio girone, i bianconeri potrebbero avere un sorteggio più "morbido". Il pericolo numero uno per la squadra di Conte è senza dubbio il Real Madrid di Mourinho. Le Merengues sembrano ormai fuori dai giochi nella Liga e potrebbero puntare tutto sulla Champions League. Tra le seconde classificatte che potrebbero affrontare la Juve c'è anche l'Arsenal. La squadra di Wenger sembra però fare meno paura rispetto agli anni passati, in campionato i Gunners galleggiano a metà classifica e cominciano a sentire le critiche dei tifosi. Tra le altre possibili avversarie ci sono il Porto, il Valencia e le due sorprese di questa Champions Legaue: Celtic e Galatasaray. Gli scozzesi possono essere un pericolo per il grande entusiasmo che circonda la squadra e per il clima infuocato che si vive al Celtic Park, mentre la squadra turca, che ha tra le proprie fila anche Felipe Melo (ancora di proprietà juventina), è stata capace di battere tra le proprie mura il Manchester United di Alex Ferguson.

CHAMPIONS LEAGUE: CHI PUO' TROVARE IL MILAN Il cammino del Milan in Champions League potrebbe essere davvero duro. I rossoneri dovranno affrontare una delle squadre che ha chiuso in testa il girone e i pericoli sono molti: su tutti il Psg e il Barcellona. Se per i blaugrana parlano i numeri e la recente storia europea (nella passata edizione hanno eliminato proprio il Milan), per quanto riguarda i francesi, oltre a una squadra ricca di campioni, c'è il fattore ex: Ancelotti, Thiago Silva e Ibrahimovic hanno fatto la storia del club rossonero e vogliono ripetersi nella capitale francese. Soprattutto per lo svedese sarà l'occasione per dimostrare di essere un giocatore decisivo anche in Europa. Altra grande insida per il team di Allegri è lo United. Il ricordo del 2007 è lontano, nella mente dei tifosi rossoneri ritorna l'umiliante 4-0 rifilato dai Red Devils nel 2010. Infine tra le possibili avversari rimangono le tre tedesche: Bayern, Borussia Dortmund e Schalke. Tra queste forse la più abbordabile è lo Schalke, visto che il Bayern sta dominando la Bundesliga e in Champions ha dimostrato di arrivare sempre in fondo alla competizione, mentre il Dortmund ha impressionato tutti nel girone con Real, City e Ajax.

EUROPA LEAGUE: CHI PUO' TROVARE L'INTER Non è riuscita ad arrivare prima nel proprio girone e, così, la squadra di Stramaccioni se la dovrà vedere con le migliori dell'Europa League ma anche con le migliori retrocesse dalla Champions. Sicuramente suggestivo l'incrocio con il Chelsea guidato dall'ex Benitez che avrà sicuramente motivo di volersi "rifare" della brutta esperienza con il club nerazzuro. I Blues rievocano, però, anche bei ricordi ai nerazzurri, avendoli eliminati nell'anno della vittoria in Champions. Altre due squadre rievocano grandi emozioni nella mente dei nerazzurri: il Benfica, battuto nella finale del '65 e il Liverpool, sconfitto in semifinale sempre in quella Coppa dei Campioni. Per i Reds l'ultimo precedente non è però ben augurante, l'Inter di Mancini era uscita agli ottavi nel 2007/08 rimediando una doppia sconfitta. Ci sono anche i francesi del Lione tra le possibili big che potrebbero uscire dal sorteggio. Ecco le altre squadre abbinabili ai nerazzurri: Olympiacos, Cluj, Steaua, Dnipro, Bordeaux, Hannpver, Metalist, Fenerbahce, Viktoria Pilsen, Genk.

EUROPA LEAGUE: CHI PUO' TROVARE IL NAPOLI Per il Napoli le insidie sono le stesse dell'Inter, essendo i partenopei arrivati secondi nel girone. Anche il team allenato da Mazzarri ha un match recente con il Chelsea. I Blues hanno eliminato il Napoli nei supplementari degli ottavi della scorsa edizione della Champions League. Unica differenze tra le possibili avversarie, rispetto all'Inter, è la presenza del Rubin Kazan (che era nel girone dei nerazzurri) al posto della Dnipro (già affrontata dal Napoli).