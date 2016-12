Juve, è quasi finito il "Conte" alla rovescia

- Sono passati centodiciannove giorni, ne mancano solo due. Il "Conte alla rovescia" in casasta per finire e i bianconeri al Barbera ritroveranno il loro allenatore in panchina. Quattro mesi passati tra Vinovo e i box dei vari stadi in giro per l'Europa. Un leone in gabbia che apotrà tornare a guidare i suoi uomini da bordo campo. Nelle ventidue partite senzala media vittorie della Juventus si è addirittura alzata.

Dal fatidico 10 agosto il tecnico della Juventus si è esposto una sola volta in pubblico. Una conferenza stampa entrata nella storia per la veemenza del tecnico pugliese. Poi un lungo silenzio interrotto solo da una chat coi tifosi e poco più. Per il resto, come spesso gli è accaduto dal suo arrivo a Torino, poche parole e tanti fatti con un'unica differenza: la postazione allo stadio. Ventidue partite legate ai suoi uomini da un filo invisibile. Una tela tessuta durante la settimana e fortificata da un senso di ingiustizia che nel popolo bianconero è ancora ben chiaro e visibile. E' mancato Conte, inutile dire di no. E' mancato nei momenti di difficoltà, è mancato quando la Juventus è sembrata sulle gambe e a terra dal punto di vista nervoso. E' mancato contro Inter e Milan, per farla semplice. La presenza del tecnico però è sempre stata percepibile nelle parole di Carrera prima e di Alessio poi, due prestanome di fatto di un'identità di gioco studiata e ripetuta durante la settimana.

I risultati del resto parlano chiaro. Per gli amanti della polemica la squalifica di Conte è stata vanificata dalla possibilità di dirigere gli allenamenti in settimana e in un certo senso è stato il campo a dire che con o senza il tecnico in panchina il rendimento della Juventus non è diminuito. Anzi, sempre parlando con freddi numeri la percentuale di vittorie è aumentata. Lo score di Conte recita: 43 partite, 26 vittorie, 16 pareggi e 1 sconfitta. Alias 60,4% di vittorie. Percentuale che si trasforma in 68,2% in questa stagione divisa tra Carrera e Alessio con Conte in cabina (non è solo una metafora) di regia: 22 partite, 15 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Più sconfitte rispetto a tutta la passata stagione ma decisamente meno pareggi. Due k.o. venuti secondo l'ambiente bianconero anche per l'assenza della scossa del tecnico nel momento difficile. E allora tre, due, uno... il Conte-bis sta per cominciare. Ma solo da domenica, perché alla vigilia non si presenterà in conferenza stampa.