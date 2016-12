Europa League, Inter pari col Neftchi

- L'pareggia 2-2 a San Siro contro ilnell'ultima partita del girone die chiude a 11 punti il gruppo C, in seconda posizione dietro al Rubin Kazan. Per i nerazzurri doppietta di, al 9' del primo tempo e della ripresa, dii gol degli azeri. Stramaccioni comunque sorride per il rientro dopo la squalifica di, che ha giocato 45 minuti in vista del match di domenica con il Napoli.

LA PARTITA

La sgambata contro il Neftchi porta un pari inutile ai fini della classifica ma dà la possibilità a molti giovani di assaggiare San Siro e a Cassano di scaldarsi, almeno psicologicamente visti i 3 gradi di Milano, per domenica. Stramaccioni lascia a casa 8 titolari e mette Cambiasso dietro per sorreggere la linea verde nerazzurra: da Belec a Garritano, metà squadra ha meno di 22 anni. Il Neftchi crea poco o nulla, ma trova due gol: note positive Bertucci, intraprendente, Flavinho e il capitano Sadygov.

Nonostante il gelo milanese, la formazione rimaneggiata e lo stadio mezzo vuoto, l’Inter dà l’impressione di poter regalare qualche emozione. L’inizio è promettente, ritmi abbastanza alti e voglia di fare. Il problema è che dopo soli 9 minuti i nerazzurri passano in vantaggio: Livaja approfitta del liscio dei centrali difensivi azeri e insacca la palla crossata da Pereira. Il gol spegne l’Inter e, di conseguenza, la partita. I giovani ci mettono impegno, Coutinho la qualità ma i ritmi sono troppo bassi anche per mettere in difficoltà una squadra modesta come il Neftchi. Il trequartista brasiliano allora entra in modalità “facciotuttoio”: si innamora della palla con dribbling, tunnel e tiri che portano però a poco. Gli avversari si limitano a guardare, incapaci di colpire anche perché Samuel e Cambiasso lavorano di fisico ed esperienza lasciando inoperoso Belec. L’arbitro capisce la situazione e fischia la fine del primo tempo con due secondi d’anticipo.

La ripresa si apre con l’ingresso in campo di Antonio Cassano, che non giocava dal 18 novembre tra mancate convocazioni e squalifiche. Rientro sfortunato, poiché poco dopo Sadygov si inventa un tiro poco fuori il limite dell’area che batte Belec. Due minuti più tardi, nuovo sorpasso: Pereira per Nagatomo (entrato per Garritano), palla in mezzo per Livaja, che anticipa il portiere Stamenkovic sull’uscita. I gol riaccendono un poco il match, FantAntonio trotterella ma sta bene: movimenti e tocchi sono quelli giusti, tanto che meriterebbe un rigore che Aleckovic non ha il coraggio di fischiare. Livaja ha anche il tempo per centrare, a un metro dalla porta, l’unico difensore avversario sulla linea: la palla sarebbe entrata, ma gli arbitri di porta non sono in serata. L’errore alla fine peserà sul risultato perché Canales, assente per 89 minuti, decide che è tempo di lasciare il segno realizzando il 2-2 finale.

Con il secondo posto, nei sedicesimi di finale l’Inter rischia di trovare avversarie pericolose: non solo le prime degli altri gironi, ma anche le eliminate dalla Champions League. La situazione era già chiara prima di questa gara, al momento del sorteggio si vedrà. In pausa la competizione europea, ora Stramaccioni deve pensare al campionato: anche col rientro di Cassano, col Napoli sarà molto dura.