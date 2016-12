L'Udinese si arrende al Liverpool

- Ildoveva vincere e l'ha fatto. I Reds espugnano il campo dell'per 1-0 e, in virtù della classifica avulsa, si qualificano ai sedicesimi e strappano il primo posto del girone A davanti all'. Alla squadra di Rodgers basta un gol dial 23'. L'Udinese, già eliminata, ammaina la bandiera al 78' per l'. Nel finale entra Di Natale eguaglia Bertotto con 33 presenze europee in bianconero: record.

LA PARTITA

La speranza di bissare la bellissima prestazione di Anfield, per l'Udinese, era già svanita dopo la trasferta russa con l'Anzhi, che aveva decretato l'eliminazione europea dei friulani. Un'avventura cominciata (discretamente) sul campo dello Sporting Braga nel preliminare di Champions e finita (malissimo, almeno nel risultato) nel proprio stadio, contro un Liverpool che in Premier sembra l'esatta copia per risultati, classifica e sfortuna. I Reds, però, giocano l'ultima gara con le motivazioni a favore. La vittoria, infatti, garantisce agli uomini di Rodgers l'approdo alla seconda fase dell'Europa League, dove, in virtù di una fiducia quasi ritrovata e di un gioco brillante, potrebbero impensierire le altre big per la vittoria finale.

L'Udinese, che fa i conti con assenze importanti e ricadute pericolose (Benatia si fa male 19' dopo il suo rientro in campo), tuttavia non disdegna. Corre, lotta, lasciando giustamente il pallino del gioco agli avversari. Il primo tempo è peggio del secondo ma decide tutto: al 23', da azione di corner, Henderson assesta la rasoiata che si infila sotto le gambe di Padelli e porta in vantaggio i Reds. Colpa di Pasquale (che lascia colpevolmente solo l'avversario) e merito del tandem Suarez-Suso, che con un paio di sponde da biliardo costruiscono la conclusione del compagno. L'unico giocatore di casa ad impensierire il Liverpool è Fabbrini.

Nella ripresa l'Udinese riparte con maggiore convinzione e crea pericoli da calcio da fermo (Ranegie). Il Liverpool destreggia bene, sfrutta gli elementi interscambiabili del suo centrocampo (privo di Sahin, fuori al 12' per infortunio) e, con inserimenti e possesso palla, arriva più volte a un passo dal 2-0. Padelli fa i miracoli su Suarez – due volte – ed Henderson. L'espulsione di Pasquale chiude i conti. Della partita e soprattutto della campagna europea dell'Udinese, tramontata molto in fretta dopo rapidi passaggi d'esaltazione. Nel finale, però, arriva una grossa soddisfazione per Di Natale, che mette piede in campo e – pur andando a un passo dal gol del pari in pieno recupero - eguaglia Bertotto nella classifica dei bianconeri più presenti in Europa (33 pari). Chapeau, anche stavolta.