Lazio, goleada e primo posto

Inter pari col Neftchi 10:50 - Prosegue la corsa della Lazio in Europa League. In Slovenia, nell'ultima uscita della prima fase a gironi, la squadra di Petkovic travolge 4-1 il Maribor, conquistando il primo posto nel gruppo "J" davanti al Tottenham. Al 16' Kozak apre le danze e al 32' Radu raddoppia di testa. Poi sale in cattedra Floccari, che al 38' trafigge Handanovic e poi al 56' porta palla per 60 metri, salta 4 uomini e chiude il match. Di Tavares il gol del Maribor. - Prosegue la corsa dellain. In Slovenia, nell'ultima uscita della prima fase a gironi, la squadra ditravolge 4-1 il, conquistando il primo posto nel gruppo "J" davanti al. Al 16'apre le danze e al 32'raddoppia di testa. Poi sale in cattedra, che al 38' trafiggee poi al 56' porta palla per 60 metri, salta 4 uomini e chiude il match. Diil gol del

LA PARTITA Obiettivo centrato. Per conquistare il primo posto nel girone alla Lazio basta un tempo. Troppo forte la squadra di Petkovic per il Maribor, che scende in campo senza stimoli e voglia di lottare. Il terreno insidioso esige giocate precise e i biancocelesti non sbagliano un colpo. Onazi si piazza davanti alla difesa e dirige il traffico, Hernanes veste i panni dell'uomo dell'ultimo passaggio, Flocccari, Ederson e Kozak in avanti non danno riferimenti e si inseriscono a turno. Dietro Petkovic prova la difesa a tre con ottimi risultati, ma forse non è la serata giusta per testare seriamente il modulo.



Già nei primi minuti in campo infatti c'è una sola squadra. E così al 16' Kozak apre le danze con un pregevole tocco sotto su assist del "Profeta". Il Maribor, fuori da qualsiasi gioco, si arrende subito. E così al 32', dopo un gol annullato ingiustamente a Floccari, tocca a Radu raddoppiare di testa su calcio d'angolo. Palla al centro e dopo sei minuti anche Floccari firma il taccuino. Tre a zero in 38', partita archiviata.



Nella ripresa solo accademia. Il Maribor non è quello della partita d'andata: gli sloveni giocano senza intensità e per la Lazio è troppo facile. I biancocelesti rimangono concentrati e al 51' Floccari incanta il Ljudsky Vrt. Il numero 99 della Lazio porta palla per 60 metri, salta quattro giocatori, prende la mira e piazza la palla alle spalle di Handanovic: tutti in piedi ad applaudire. Poi ancora tanta Lazio: giocate di prima, facilità di manovra e pressione costante. Nel finale c'è spazio soltanto per il gol della bandiera di Tavares, che mostra piedi buoni e all'84' porta la partita sul 4-1. Alla vigilia del match col Maribor Petkovic era stato chiaro: "Voglio il primo posto nel girone". La squadra lo segue.

LE PAGELLE Kozak 7: pregevole il tocco sotto per il gol dell'1-0. Nonostante la mole si muove con agilità, rendendosi sempre prezioso anche per Ederson e Floccari. Notevole anche la girata in area del secondo tempo



Hernanes 6,5: ci mette sempre lo zampino. Sul gol di Kozak serve un assist perfetto in profondità. Sulla rete di Radu invece il corner arriva dal suo piede. Gioca solo 56', ma sono sufficienti



Floccari 7,5: serata di grazia. I gol sarebbero tre, ma Vad gli nega ingiustamente la gioia della tripletta. Da circolo rosso il gol del 4-0: classe e forza fisica



Ederson 7: gli manca solo la rete per coronare la buona prestazione. Corre, serve i compagni e punta spesso la porta. Ottimo il feeling con Floccari e Kozak nel tridente d'attacco



Tavares 6,5: qualche buona giocata nel primo tempo, ma troppo poco per impensierire la Lazio. Il capitano del Maribor lotta e si propone, e riesce a mettere la firma sul match con il gol della bandiera

IL TABELLINO MARIBOR-LAZIO 1-4 Maribor (4-4-1-1): J. Handanovic 5,5; Trajkovski 5, Rajcevic 5, Potokar 5, Mertelj 5; Mezga 5,5 (80' Crnic sv), Cvijanovic 5 (80' Arghus sv), Filipovic 5 (56' Dodlek sv), Ibraimi 5,5; Tavares 6,5; Beric 4,5. A disp.: Pridigar, Vidovic, Komazec, Ploj. All. Milanic 5 Lazio (3-4-3): Bizzarri 6,5; Ciani 6, Cana 6, Radu 6,5 (56' Scaloni 6); Cavanda 6,5, Onazi 6,5, Hernanes 6,5 (56' Gonzalez 6), Lulic 6,5; Ederson 7, Kozak 7 (78' Rozzi sv), Floccari 7,5. A disp.: Scarfagna, Biava, Ledesma, Candreva. All. Petkovic 7 Arbitro: István Vad (HUN)

Marcatori: 16' Kozak, 32' Radu, 38' Floccari, 51' Floccari; 84' Tavares

Ammoniti: Kozak, Filipovic, Cavanda, Ciani

Espulsi: -

STEFANO RONCHI