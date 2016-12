E. League: Napoli, crollo indolore

- La sconfitta è di quelle pesanti ma solo nel morale. Il, imbottito di seconde linee da Mazzarri, crolla in casa contro ilnell'ultimo match del girone di, ma cade in piedi visto che la qualificazione era già stata raggiunta. Vantaggio azzurro con(al settimo centro europeo), vanificato dagli errori di Rosati. Ringrazia, ex obiettivo di mercato del Napoli, che firma l'1-3 con una tripletta.

LA PARTITA

Le motivazioni alla vigilia dell'ultimo match del girone di Europa League rasentavano lo zero. Contro il Psv ancora una volta il Napoli ha dimostrato però di avere due squadre ben distinte in rosa: quella dei titolari e quella degli altri. Due squadre con valori decisamente diversi e non è un caso che nella disfatta contro gli olandesi, bis impietoso dell'andata, a onorare la bandiera napoletana sia stato sempre il solito Cavani. Al Psv di Advocaat è bastato passeggiare per sbancare il San Paolo in una partita inutile in cui gli errori, più da una parte che dall'altra, hanno recitato il ruolo da protagonista. Poco male per il Napoli che cade in piedi e per sicurezza leva dalla battaglia Cavani e Maggio in vista del campionato. Una sconfitta che aumenta i rimpianti del Psv e nulla più, ma anche quelli del Napoli per un certo Tim Matavz, sloveno autore di una tripletta che a gennaio 2012 sembrava destinato a vestire la maglia azzurra.

I novanta minuti dal punto di vista tecnico hanno raccontato poco, frutto anche di una qualificazione già acquisita da una parte e già mandata all'aria dall'altra. E' il Napoli però a dettare il ritmo per i primi venti minuti e non è un caso che il vantaggio di Cavani, settimo centro in Europa League, arrivi al 18'. Un po' più casuale in effetti è il modo in cui arriva la rete del Matador. L'assist di Donadel infatti arriva dopo un erroraccio in disimpegno di Van Ooijen. A vantaggio acquisito però il Napoli si siede e si mette a guardare la partita da spettatore non pagante. Prima la punizione precisa di Depay spaventa Rosati, poi lo stesso esterno olandese colpisce un palo clamoroso. Un palo che stordisce anche Rosati che da quel momento in poi veste i panni del cuoco cucinando una frittata dietro l'altra. La prima, pochi secondi dopo il montante, con un intervento goffo sul tiro di Lens. Palla a Matavz e pareggio. La seconda al 41' su azione fotocopia: tiro innocuo, palla persa goffamente, tap-in di Matavz e 1-2.

Nella ripresa la reazione delle seconde linee di Mazzarri non arriva. La partita si trascina stancamente fino al triplice fischio finale e l'unico sussulto arriva ancora dallo sloveno Matavz, bravo a capitalizzare al meglio il contropiede olandese e firmare la tripletta.

