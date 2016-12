E.League: Napoli e Udinese live

foto SportMediaset

NAPOLI-PSV 1-3

Napoli (3-4-2-1): Rosati; Uvini, Fernandez, Campagnaro; Maggio (24' st Mesto), Inler (13' st Pandev), Donadel, Dossena; El Kaddouri, Vargas; Cavani (22' st R.Insigne). A disposizione: De Sanctis, Gamberini, Fornito, Behrami, Hamsik. All.: Mazzarri

Psv (4-2-3-1): Waterman; Manolev, Jorgensen, Marcelo, Bouma; Van Ooijen (43' st Brenet), Engelaar; Lens, Wijnaldum, Memphis Depay; Matavz. A disposizione: Tyton, Derijck, Strootman, Hutchinson, Narsingh, Locadia. All.: Advocaat.

Arbitro: Dean (ING)

Marcatori: 18' Cavani (N), 30', 42', 15' st Matavz (P)

Ammoniti: Campagnaro (N), Van Ooijen, Depay, Wijnaldum (P)



La cronaca della gara:



45'st + 3' Triplice fischio finale

34'st Pandev, servito da Vargas, spreca solo davanti a Waterman

30'st Punizione di Pandev fuori di un soffio

29'st Tacco di Pandev per Roberto Insigne, che era in fuorigioco

15'st Tris del Psv e tripletta di Matavz

14'st Occasionissima Napoli con Maggio, che calcia addosso al portiere

9'st Cavani spara alto. Poco prima il Napoli reclama per una spinta in area di Manolev sul Matador

7'st Ancora Rosati mette in corner su conclusione di Wijnaldum da fuori

5'st Riscatto parziale di Rosati con una grande parata in angolo su sinistro di Depay

1'st Iniziata la ripresa



45' Finisce il primo tempo

44' Subito occasione per il Napoli con un doppio tentativo di Dossena

42' Altra papera di Rosati, che respinge malissimo su Lens: Matavz non perdona

42' Sorpasso Psv: ancora Matavz

36' Waterman respinge il tentativo di Vargas

30' Pareggio del Psv: Rosati non trattiene un tiro di Van ooijen, arriva Matavz e mette dentro

30' Wijnaldum sfiora l'1-1: la sua conclusione termina sul palo

26' Brivido Napoli: la punizione di Memphis Depay termina fuori di poco

18' Napoli in vantaggio: Cavani con un destro dal limite dopo una bella azione di Donadel

8' Traversone di El Kaddouri dalla sinistra, Vargas calcia alto da ottima posizione

6' Dal successivo angolo Uvini manda di testa a lato

6' Palla gol per Vargas, che perde tempo e si fa recuperare dal difensore

1' Partiti al San Paolo





UDINESE-LIVERPOOL 0-1

Udinese (4-4-1-1): Padelli; Faraoni, Heurtaux, Danilo, Pasquale; Pereyra, Pinzi (1' st Benatia, 20' st Reinthaller), Badu, Armero; Fabbrini; Ranegie (41' st Di Natale). A disposizione: Brkic, Berra, Frison, Marsura. All.: Guidolin.

Liverpool (4-3-3): Reina; Johnson, Carragher, Skrtel, Enrique; Sahin (12' Shelvey), Henderson, Downing; Suso (26' st Sterling), Suarez, Allen. A disposizione: Jones, Cole, Assaidi, Coates, Wisdom. All. Rodgers.

Arbitro: Gomes (POR)

Ammoniti: Fabbrini, Badu (U), Suso, Allen, Carragher (L)

Espulsi: 34'st Pasquale (U) per doppia ammonizione

Marcatori: 23' Henderson



La cronaca della gara:



48'st Finale a Udine: 0-1

48'st Pochi minuti e occasione per Di Natale, palla alta

38'st Punizione da buona posizione per l'Udinese: Badu sulla barriera

34'st Udinese in 10: secondo giallo per Pasquale, che viene espulso

31'st Angolo di Faraoni, di testa Raniegie conclude fuori

23'st Grande azione personale di Suarez, bravissimo Padelli a deviare in angolo

20'st Pericolo Udinese: Padelli alza sulla traversa la girata di Henderson

15'st Pasquale dalla bandierina, Ranegie di testa spedisce sopra la traversa

3'st Liverpool vicino al raddoppio: assist di Suarez per Suso che calcia ma mira sbagliata

1'st Via alla ripresa al Friuli



45' Squadre negli spogliatoi

45' Grande risposta di Padelli, che alza sulla traversa una girata di Suarez

39' Ci prova Pinzi dalla distanza, Reina blocca

27' Gol annullato al Liverpool di Johnson per fuorigioco

23' Liverpool in gol: ha segnato Henderson. Pasticcio della difesa friulana

15' Udinese pericolosa: cross di Armero, Ranegie gira di testa ma la palla esce di poco

12' Sahin costretto a uscire per un colpo al setto nasale: entra Shelvey che va subito al tiro: fuori

10' Ritmi bassi in questi primi minuti. Più intraprendenti i Reds

1' La gara è iniziata