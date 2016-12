Euro2020: si gioca in diversi stati

foto SportMediaset Correlati Mondiali 2014: la mascotte si chiama "Fuleco" 17:50 - Gli Europei 2020 di calcio si giocheranno in diversi Paesi. Lo ha annunciato a Losanna il segretario generale della Uefa, Gianni Infantino. Una competizione che si svolgerà dunque in una dozzina di città di stati diversi con una procedura di candidatura che cambierà radicalmente. Le partite di Euro2020 potranno essere svolte in stadi a norma. Scettica la Fifa tramite il segretario Valcke: "Così si distrugge lo spirito della competizione". - Glidi calcio si giocheranno in diversi Paesi. Lo ha annunciato a Losanna il segretario generale della Uefa,. Una competizione che si svolgerà dunque in unacon una procedura di candidatura che cambierà radicalmente. Le partite di Euro2020 potranno essere svolte in stadi a norma. Scettica la Fifa tramite il segretario Valcke: "Così si distrugge lo spirito della competizione".

Il sogno di Michel Platini prende forma. Il Comitato Esecutivo della Uefa ha dato oggi il via libera perche' gli Europei del 2020 si giochino non in uno o due Paesi ma in diverse città del Vecchio Continente. Da tempo Le Roi stava portando avanti l'idea di un torneo 'spalmato' in dodici Paesi scelti in base al ranking Uefa, con semifinali e finali ospitate da una tredicesima città, tanto che la Football Association aveva già avanzato la candidatura di Wembley per l'ultimo atto. L'idea di coinvolgere tutto il continente nasce per festeggiare il 60esimo anniversario della manifestazione. Euro2016 si giocherà invece in Francia.