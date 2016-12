Gatto nero al Camp Nou, Messi va Ko

foto SportMediaset Correlati Messi: "Temuto il peggio"

Leo, il ginocchio fa crac 18:16 - Tutti hanno temuto il peggio quando, al minuto 86 di Barcellona-Benfica, Messi è rimasto a terra dopo un contrasto con il portiere. Già si parlava di un brutto infortunio, al ginocchio, che avrebbe tenuto fuori dal campo il talento blaugrana. E pensare che i presagi di una serata sfortunata si erano visti già prima dell'ingresso dell'argentino, con un gatto nero che passeggiava sul terreno del Camp Nou come ad anticipare un brutto episodio. - Tutti hanno temuto il peggio quando, al minuto 86 didopo un contrasto con il portiere. Già si parlava di un brutto infortunio, al ginocchio, che avrebbe tenuto fuori dal campo il talento blaugrana. E pensare che i presagi di una serata sfortunata si erano visti già prima dell'ingresso dell'argentino, concome ad anticipare un brutto episodio.

I giornali spagnoli hanno subito associato l'infortunio all'intrusione del gatto allo stadio. E invece nemmeno la sfortuna sembra poter fermare Lionel Messi, il suo stop non sembra essere così grave come si pensava. I primi accertamenti hanno evidenziato una contusione alla coscia, ma per scongiurare il peggio bisogna attendere la risonanza magnetica. Lo stesso giocatore argentino ha voluto tranquillizzare e ringraziare tutti i tifosi che si sono preoccupati per le sue condizioni, tramite il suo profilo Facebook: "Ringrazio tutti per le preoccupazioni e per i messaggi di incoraggiamento". Così il numero 10 blaugrana può continuare la sua rincorsa al record di Gerd Muller, distante solo un gol.