Champions, doppio colpo della Juventus

LA PARTITA

Sì, la Juve è tornata grande anche in Europa. Lo ha detto la partita che poteva avere poco da dire e che invece ha consacrato alla grande i bianconeri. Perché vincere sul campo di Donetsk è impresa riuscita in campo internazionale soltanto a un certo Barcellona. Invece i campioni d'Italia non si sono accontentati del pareggio che valeva il secondo posto a discapito del Chelsea, ma hanno voluto e ottenuto di più. Contro un avversario tostissimo, che all'andata li aveva messi in grande difficoltà. La Juve meritava più dello striminzito 1-0, ma ha anche saputo soffrire quando è stata costretta a difendersi. E adesso tutto è possibile, magari con un po' di fortuna da parte dell'urna di Nyon.

In Ucraina, comunque, non è stata una passeggiata. Lo Shakhtar, infatti, scatta forte e fa capire agli avversari che non regalerà nulla anche se è già qualificato. I bianconeri soffrono per il primo quarto d'ora, poi prendono fiducia e spazi. E alla fine costruiscono le uniche due vere occasioni del primo tempo. La prima è un clamoroso rigore che solo l'arbitro svedese non vede: su punizione di Pirlo dalla sinistra Chiellini manca il colpo di testa, ma la mano di Fernandinho in area è galeotta e il penalty ci stava tutto. La squadra di Alessio protesta, ma poi riparte con la stessa convinzione. Vucinic e Giovinco provano a dialogare e da una loro combinazione nasce l'opportunità che porta la "Formica Atomica" quasi davanti a Pyatov, ma il rasoterra a incrociare dal limite dello juventino è fuori di un niente. Prima dell'intervallo c'è il tempo per l'allarme Chiellini che accusa un fastidio al solito polpaccio e per la notizia del doppio vantaggio del Chelsea sul Nordsjaelland. Un motivo in più per evitare errori inutili.

Medesimo copione a inizio ripresa con un'occasione per parte, anche se quella firmata da Pirlo va a scheggiare il palo. E' un antipasto del gol juventino, che arriva dopo una decina di minuti: Vucinic serve Lichtsteiner (in posizione dubbia) sul traversone del quale si avventa Giovinco che costringe Kucher alla sfortunata deviazione nella propria porta. Buona sorte a parte, è un vantaggio meritato per i bianconeri, che adesso hanno spazio per colpire in contropiede. Vucinic, però, si mangia una ghiotta occasione. Lo Shakhtar non ha voglia di perdere in casa e le prova tutte. Ma il massimo che ottiene è il legno colpito sull'azione che vede Ilsinho infilarsi tra Asamoah e Chiellini. E' l'ultimo vero rischio per Buffon, che poi vede i suoi compagni controllare le sfuriate arancioni.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Fernandinho 6,5 Commette un solo errore, il fallo di mano in area per cui viene graziato, poi è una spina nel fianco della Juve

Mikitarian 5,5 Ha un enorme talento, anche se lo mostra a tratti. Però se Pirlo si vede poco è merito suo

Eduardo 5 Fa arrabbiare Lucescu che lo toglie dopo solo un tempo. Forse la sua stella si è spenta il 23 febbraio 2008

Lichtsteiner 7 Il fiato sul collo di Isla lo costringe a sfoderare una delle migliori prestazioni da quando è alla Juve. Al momento giusto

Pogba 6 Supera con la sufficienza la sua prima volta da titolare in Europa, ma in alcune fasi avrebbe dovuto avere più coraggio. Crescerà

Giovinco 7 Il suo nome non resterà legato al risultato di questa partita, ma forse la fama di eterno incompiuto si sta facendo sempre più flebile

IL TABELLINO

SHAKHTAR-JUVENTUS 0-1

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6; Srna 6,5, Kucher 5,5, Rakytskyy 6, Rat 6; Fernandinho 6,5, Stepanenko 5,5; Alex Teixeira 5 (20' st Ilsinho 6), Mkhitaryan 5,5, Willian 6; Eduardo 5 (1' st Devic 6). A disp.: Kanibolotsky, Kryvtsov, Kobin, Gai, Douglas Costa. All.: Lucescu 6.

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 5,5, Bonucci 6,5, Chiellini 7; Lichtsteiner 7, Vidal 6,5, Pirlo 6, Pogba 6, Asamoah 6; Giovinco 7 (47' st Giaccherini sv), Vucinic 6,5 (43' st Matri 6). A disp.: Storari, Caceres, Padoin, Marrone, Quagliarella. All. Alessio 7.

Arbitro: Eriksson (Svezia)

Marcatori: 11' st autogol Kucher (S)

Ammoniti: Vidal, Chiellini (J), Stepanenko, Eduardo, Kucher, Mikhitaryan (S)

Espulsi: -