Sneijder su Twitter: "Non sono convocato"

Wes va per la sua strada e non guarda più in faccia nessuno. Non scende a patti con l'Inter e, già che c'è, viola le regole senza più porsi il problema di turbare equilibri mai così instabili. Quindi, in una sola mossa, fa scacco a Strama: lo anticipa sul tema convocazioni - quelle ufficiali arriveranno giovedì mattina - e lo fa su twitter, il social vietato dalla società. E quindi? Quindi è muro contro muro, senza più filtri, come tra l'altro nel carattere di Wes. I giri di parole non fanno per lui, dice quello che pensa e fa quel che ritiene giusto. Prendere o lasciare.

Il punto, piuttosto, è capire come risponderà l'Inter a questo ultimo "affronto". La più logica conseguenza è la multa, ma come fai a punire un giocatore se non fa altro che dire la verità? E questo è il secondo punto: Stramaccioni lo convocherà oppure no? Giovedì mattina tutte le risposte.