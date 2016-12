Goleada inutile per il Chelsea

Chelsea-Nordsjaelland 6-1

Tre rigori in cinque minuti per tre falli di mano in area. Al 32' si presenta sul dischetto Stokholm, ma Cech para. un minuto dopo tocca ad Hazard fallire il penalty nell'altra porta. Al terzo tentativo, al 38', Luis porta il Chelsea in vantaggio. Al 45' poi Torres si presenta davanti ad Hansen e sigla il gol del 2-0. Ad accorciare le distanze al 46' ci pensa Joshua John, ma cinque minuti dopo il Chelsea torna in vantaggio di due gol con Cahill. Gli inglesi poi dilagano ancora con un gol di Torres al 57', uno di Mata al 64' e uno di Oscar al 71'.

CLASSIFICA

Juventus 12

Shakhtar 10

Chelsea 10

Nordsjaelland 1

QUALIFICATE: Juventus e Shakhtar agli ottavi, Chelsea in Europa League

----------------

GRUPPO F

Bayern-Bate 4-1

Nuova prova di forza del Bayern. Gomez rientra dopo l'infortunio e porta in vantaggio i tedeschi al 21'. Nel secondo tempo, in 10 contro 11 per l'espulsione di Boateng, il Bayern raddoppia con un piattone in area di Muller. Al 66' Shaqir chiude definitivamente il match, segnando di testa la rete del 3-0. All'82' anche Alaba mette la sua firma sul match. Di Filipenko, al 89', il gol della bandiera.

Lille-Valencia 0-1

Bella vittoria in trasferta del Valencia, che passa il turno al secondo posto nel girone. Il gol partita di Jonas al 34', su rigore.

CLASSIFICA

Bayern 13

Valencia 13

Bate 6

Lille 3

QUALIFICATE: Bayern e Valencia agli ottavi, Bate in Europa League

-----------------

GRUPPO G

Barcellona-Benfica 0-0

Buona prova del Benfica, che imbriglia il Barcellona e lo costringe a un pareggio senza reti. Brutta tegola per Lionel Messi. La Pulce si infortna ed esce dal campo in barella. A rischio il record di gol dell'argentino.

Celtic-Sp. Mosca 2-1

Al 21' Gary Hooper porta in vantaggio il Celtic grazie a uno svarione difensivo. Ari al 39' pareggia i conti con un bel colpo sotto. All'81' Commons fa esplodere il Celtic Park su rigore.

CLASSIFICA

Barcellona 13

Celtic 10

Benfica 8

Sp. Mosca 3

QUALIFICATE: Barcellona e Celtic agli ottavi, Benfinca in Europa League

-----------------

GRUPPO H

Manchester Utd-CFR CluJ 0-1

Dopo un primo tempo in sordina, al 56' Luis Alberto gela l'Old Trafford con una rete spettacolare di destro dalla distanza.

Braga-Galatasaray 1-2

Partita intensa e ricca di emozioni. Mossoro mette dentro di destro al 34' dopo un brutto disimpegno di Felipe Melo e porta in vantaggio il Braga. Burak Yilmaz al 58' porta il Galatasaray in parità con un bel colpo di testa. Al 78' Yilmaz segna il gol del passaggio del turno.

CLASSIFICA

Manchester Utd 12

Galatasaray 10

CFR CluJ 10

Braga 3

QUALIFICATE: Manchester Utd e Galatasaray agli ottavi, CluJ in Europa League