Independiente: colletta per Aguero

- La soluzione ai problemi dell', almeno secondo la tifoseria roja, è il. Il club di Avellanada rischia seriamente di retrocedere se nel Torneo di Clausura argentino non arrivassero almeno 35 punti, così i suoi fan hanno lanciato una serie di appelli e preghiere al grande ex, ora al, per convincerlo a tornare sei mesi in prestito. Molti di loro sarebbero disposti a una colletta per facilitare l'operazione.

Difficile ipotizzare che un giocatore così importante nell'economia del gioco di Mancini, si metta una mano sul cuore e decida di tuffarsi in un'avventura che lo ha già visto protagonista nei primi anni della sua carriera. Aguero, con la maglia dell'Independiente, esordì in Primera a 15 anni e in poco più di 50 partite mise a segno 23 gol. Poi, nel 2006 e dopo tre stagioni intensissime in cui è diventato idolo del 'Libertadores de America', decise di sbarcare in Europa (all'Atletico Madrid).

Secondo le regole del campionato argentino, se l'Independiente non farà circa 35 punti nel torneo di Clausura (si calcola la media-punti stagionale degli ultimi tre campionati) sarà costretto alla serie B. Una sciagura per il club allenato da Ramon Diaz, che nella sua storia - lunga 108 anni - vanta 14 titoli nazionali e ben 16 internazionali. I tifosi, in preda alla disperazione, hanno invaso Twitter con l'hashtag #VolveKun (Kun, ritorna). In questo immenso contenitore sono numerosi gli appelli al giocatore affinché torni ad Avellaneda nei prossimi sei mesi, allo scopo di salvare il club da un destino quasi segnato (il Velez, vincitore del Torneo di Apertura, di punti ne ha collezionati 38). Se il City dovesse opporre resistenza, è pronta anche una colletta.