Stramaccioni tuona: "Su Sneijder deciderò io"

"E' un momento particolare, la nostra condizione attuale mi spinge a preservare le energie dei titolari in vista di domenica, anche se Cassano ha voglia di tornare in campo e potrebbe fare un piccolo rodaggio - commenta alla vigilia il tecnico interista -. Utilizzerò tanti giocatori della Primavera, che però hanno giocato ieri (in NextGen Series con il Rosenborg, ndr) e quindi i convocati li darò solo domani mattina". Poche ore prima di una partita che non ha molto da dire.

L'Inter si è qualificata con due turni d'anticipo e solo la presenza di Sneijder potrebbe ridestare l'interesse: "Credo di aver già parlato in maniera esauriente dell'argomento e tutte le scelte che verranno fatte su tutti i giocatori sono mie valutazioni. Non credo che ci saranno problemi con la società e credo che il presidente avallerà qualsiasi mia decisione. Il problema Sneijder è a monte. Cercare di capire tutto è impossibile. La verità è molto più semplice di quella che si vuole cercare: io decido di non fare giocare il giocatore, punto".

Stramaccioni poi fa il punto sulle condizioni della squadra: "La situazione non è buona ma è in miglioramento. Alvarez dopo la gara contro il Parma ha avuto un piccolo risentimento e oggi è rientrato. Spero possa essere a disposizione per domenica, Chivu e Stankovic stanno facendo passi da giganti. Spero di averli per la Coppa Italia e poi al 100% alla ripresa della stagione. In fase di recupero anche altri che non sono al meglio, per questo è importante risparmiarli domani".

L'allenatore nerazzurro non si esime da qualche domanda sul: "Balotelli? Ha dimostrato di avere caratteristiche molto duttili, può fare la prima punta ma gli piace anche svariare. Non l'ho mai allenato e non posso giudicare dall'esterno. Ma non ho chiesto al presodente di prenderlo". Eppure "sappiamo bene cosa ci serve, ad agosto non siamo riusciti a prendere un centravanti che potesse dare un cambio a Milito. Per gennaio, però, aspettiamo prima di tutto il recupero dei giocatori che sono stati fuori per infortunio. Però ribadisco, o si prende un giocatore con le caratteristiche che cerchiamo o restiamo così".