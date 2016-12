foto SportMediaset

13:28

- L'ultimo posto in classifica dovrà essere rimediato senza. Brutta tegola dunque per ile per il fuoriclasse italiano che ha annunciato di doversi fermare. Niente di grave "un piccolo stop per un fastidio muscolare dovuto a una contrattura - ha annunciato Alex dal proprio sito -. Dovrò saltare una o due partite". Il numero 10 ha voluto rassicurare i tifosi: "Farò di tutto per tornare il prima possibile in campo".