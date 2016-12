Real Madrid: Kakà, un ritorno da big

foto SportMediaset 12:05 - Una serata da incorniciare quella di Kakà: nel match contro l'Ajax, Mourinho lo ha mandato in campo dall'inizio e con la fascia di capitano al braccio. Il brasiliano ha ripagato lo Special One con una prestazione degna del vero Kakà e con un gol che ha ricordato le prodezze del brasiliano in rossonero. Una rete di pregevole fattura che ha provocato anche l'esultanza di Mourinho, felice per la prestazione di Kakà. Ora deciderà con la società il futuro. - Una serata da incorniciare quella di: nel match contro l'Ajax,lo ha mandatoal braccio. Il brasiliano ha ripagato lo Special One con una prestazione degna dele con un gol che ha ricordato le prodezze del brasiliano in rossonero. Una rete di pregevole fattura che ha provocato anche, felice per la prestazione di Kakà. Ora deciderà con la società il futuro.

"Sono felice di aver giocato e che il mister mi abbia scelto come capitano, mi porta fortuna - rivela Kakà dopo il match vinto con l'Ajax -. Ora non so cosa succederà, io ho un contratto fino al 2015. Io voglio sempre giocare, ma rispetto le decisioni dell'allenatore". Il giocatore ha risposto sul campo alle critiche sul suo rendimento e alle voci di una sua possibile cessione, magari ai Galaxy (la squadra di Los Angeles lo vuole fortemente). "I Galaxy? Per ora non c'è niente, ma può succedere di tutto. Il club mi farà sapere la sua decisione. Se trova una soluzione, io sono pronto a parlarne".