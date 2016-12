City, i peggiori di sempre

foto SportMediaset Correlati Disastro Mancini, Europa addio 23:16 - Il Man City è fuori dall'Europa, dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund ai Citizens è sfuggita anche l'Europa League. La squadra di Mancini ha chiuso il girone all'ultimo posto con soli 3 punti conquistati e senza nemmeno una vittoria, risultando la prima squadra inglese a terminare il girone di qualificazione di Champions senza vincere nemmeno un match. La stampa inglese attacca i detentori della Premier, il Sun titola: "City, Europa-Less". , dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund ai Citizens è. La squadra di Mancini ha chiuso il girone all'con soli 3 punti conquistati e, risultando laa terminare il girone di qualificazione di Champions senza vincere nemmeno un match. La stampa inglese attacca i detentori della Premier, il Sun titola:

Sembrava dove essere una di quelle squadre accreditate, se non a vincerla, quantomeno ad arrivare in fondo in questa Champions League e ,invece, il Manchester City è uscito nel peggiore dei modi. Ultimo nel girone, conquistando un "primato" di cui i Citizens non vorranno certo vantarsi: sono i primi nella storia inglese a non aver vinto nemmeno una partita nel girone di Champions League. Non saranno di certo contenti né Mancini, né Mansour che ha investito tanto e dopo la conquista della Premier pensava a un cammino glorioso anche in Europa.



Ora il City è attaccato dalla stampa inglese, che non perdona al team l'uscita dall'Europa e Roberto Mancini sembra più in bilico che mai. "Il nostro era un gruppo molto difficile, se parti commettendo degli errori come abbiamo fatto noi nelle prime due o tre partite, poi è dura recuperare", questo il commento del manager dei Cititzens. Duro anche Hart, il portiere del City: "Dobbiamo vergognarci per non aver vinto e aver mancato anche l'Europa League - ci tiene a sottolineare il giocatore -. Ora ci concentriamo sulla Premier, speriamo di vincerla ancora e di poterci confrontare di nuovo con la Champions".