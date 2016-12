Il City di Mancini saluta anche l'Europa League

- Nell'ultimo turno di Champions League, ilperde in Germania ed: il gol decisivo delè di Schieber. Tutto facile invece per il, 4-1 sull'Ajax: in gol anche. Nel girone B, ilbatte 2-1 il Porto grazie a, passando come primo. Nel girone D l'in trasferta contro l'Olympiacos: lo, 1-1 a Montpellier, chiude quindi primo.

GIRONE A: PSG PRIMO, PORTO SECONDO, DINAMO KIEV IN EUROPA LEAGUE

Il Paris Saint Germain doveva vincere per arrivare primo. Missione riuscita alla squadra di Ancelotti. I parigini passano in vantaggio al 29' grazie al colpo di testa di Thiago Silva ma vengono ripresi quattro minuti più tardi da Danilo, lasciato solo da Alex. Di Lavezzi il 2-1 definitivo, su errore di Helton. A Zagabria invece si è giocato sotto una bufera di neve, che ha anche costretto l'arbitro a sospendere la partita per 16 minuti al 9' del primo tempo. Dopo la ripresa del gioco, due gol allo scadere dei tempi: Dinamo Kiev in vantaggio con Yarmolenko al 45', pareggio di Krstanovic su rigore al 94'.

GIRONE B: SCHALKE 04 PRIMO, ARSENAL SECONDO, OLYMPIACOS IN EUROPA LEAGUE

Non cambia la situazione in vetta. Ma l'Arsenal ha accarezzato il sogno di passare per primo, dopo aver condotto per 65 minuti la sfida in Grecia contro l'Olympiacos: di Rosicky il gol dello 0-1. Nella ripresa, pareggio greco con Maniatis e definitiva rimonta con Mitroglu a venti minuti dalla fine. Lo Schalke invece si fa recuperare da Herrera, dopo essere passato in vantaggio con Howedes, nell'occasione servito da Metzelder.

GIRONE C: MALAGA PRIMO, MILAN SECONDO, ZENIT IN EUROPA LEAGUE

La sconfitta del Milan spiana la strada allo Zenit, all'Anderlecht non basta il pareggio a Malaga. Spagnoli due volte in vantaggio con Duda, doppietta mancina, e due volte rimontati, prima da Jovanovic (bel tocco sotto su Kameni) e infine con Mbokani.

GIRONE D: BORUSSIA DORTMUND PRIMO, REAL MADRID SECONDO, AJAX IN EUROPA LEAGUE

Niente da fare per il Manchester City, sconfitto da un grande Borussia Dortmund e fuori da ogni comeptizione europea. Il gol decisivo è di Schieber, che buca in scivolata Hart. Per Balotelli solo venti minuti, nel primo tempo cori a favore di Roberto Mancini. Tutto facile invece per il Real di Mourinho: Ronaldo, Callejon, doppietta, e Kakà (splendido tiro a giro di sinistro con fascia di capitano al braccio) ne fanno quattro all'Ajax, in gol solo con Boerrigter, bravo a sfruttare un'uscita sbagliata di Adàn (riserva di Casillas).