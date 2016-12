Lucescu:"Conte impari a rispondere"

foto SportMediaset 14:51 - Altro che pareggino comodo. Viste le premesse, per la Juve la trasferta di Donetsk non sarà così semplice. "Se mi piace il biscotto? Dipende com'è, se amaro o dolce - risponde Lucescu -. Il tecnico degli ucraini, poi, replica a Conte, che non aveva preso bene una definizione data dal romeno al gioco bianconero ("attaccano in maniera prevedibile"). "Conte è giovane, deve imparare quando rispondere, lo saprà fare tra vent'anni". - Altro che pareggino comodo. Viste le premesse, per lala trasferta dinon sarà così semplice. "Se mi piace il biscotto? Dipende com'è, se amaro o dolce - risponde Lucescu -. Il tecnico degli ucraini, poi, replica a Conte, che non aveva preso bene una definizione data dal romeno al gioco bianconero ("attaccano in maniera prevedibile"). "Conte è giovane, deve imparare quando rispondere, lo saprà fare tra vent'anni".

L'allenatore dello Shakhtar Donetsk fa i complimenti alla Juve, ma poi punge Antonio Conte: "So che s'era arrabbiato (per la frase "attaccano in maniera prevedibile", ndr), ma la verità è che apprezzo molto il gioco di Conte. Lui deve solo sapere quando rispondere e quando non rispondere, ma è giovane, lo saprà fare tra vent'anni. Anche il Barcellona è totalmente prevedibile, ma è fortissimo".



Il biscotto, che consentirebbe alla Juve di accedere agli ottavi, non sembra entusiasmarlo più di tanto: "Il Chelsea è lontano, a Londra, e a me non mi interessa. Come poi neppure degli italiani, anche se sono molto legato al vostro Paese. Ma noi andiamo in campo per provare di vincere, come sempre, però giochiamo contro una squadra forte, molto, molto forte. Non conoscevo il termine 'biscotto' fino a qualche giorno fa. Se mi piace? Dipende, se amaro o dolce...".



Lucescu interviene anche sul derby col Torino appena vinto dai bianconeri: "La Juve è stata molto aiutata dall'errore del polacco (Glik, ndr), perché difficilmente avrebbe potuto vincere la partita. E' una squadra costruita in una sola direzione. Anche se poi per fare risultato devi allenare sempre le stesse situazioni, le stesse combinazioni".