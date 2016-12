Champions League, ultima chiamata

foto SportMediaset 14:52 - Con questa settimana si concludono gli 8 gironi della Champions League. Se già per molte squadre l'approdo agli ottavi di finale della competizione è sicuro (da decidere c'è solo con che posizione si qualificheranno), alcune si giocano il passaggio del turno all'ultima partita. Oltre alla Juve, che cerca 1 punto in Ucraina, decisivi anche i match per Benfica, Celtic, Cluj e Galatasaray, tutte appaiate in classifica nei rispettivi gironi. - Con questa settimana si concludono gli 8 gironi della. Se già per molte squadre l'approdo agli ottavi di finale della competizione è sicuro (da decidere c'è solo con che posizione si qualificheranno), alcune si giocano il passaggio del turno all'. Oltre alla, che cerca 1 punto in Ucraina, decisivi anche i match per, tutte appaiate in classifica nei rispettivi gironi.

Le squadre già certe della qualificazione e anche del primo posto sono Malaga, Borussia Dortmund, Barcellona e Manchester United. Sicure di giocarsi gli ottavi di finale anche Porto e PSG, Schalke e Arsenal, Bayern e Valencia (che si giocheranno il primo posto nel girone nell'ultima partita). Qualificate, ma come seconde, Milan e Real Madrid. Un discorso a parte merita il girone E, quello della Juventus: lo Shakthar è già qualificato ma cerca un punto che gli garantirebbe la prima posizione, lo stesso punto che servirebbe alla Juve per qualificarsi. Per il Chelsea l'unica speranza è vincere contro il Nordsjaelland e pregare che gli ucraini battano i biancneri.



Le partite saranno importanti soprattutto per Benfica e Celtic, entrambe a 7 punti, che affronteranno rispettivamente Barcellona (al Nou Camp) e Spartak Mosca. Anche Galtasaray e Cluj hanno conquistato 7 punti, e la loro qualificazione passerà attraverso le sfide con Braga e United. Se per alcuni si parla di ottavi di Champions, per altri il cammino e già finito e si passa a parlare di Europa League: Dinamo Kiev, Olympiacos e Bate Borisov sono matematicamente terze. Mentre per Zenit e Anderlecht, Ajax e Manchester City nemmeno l'Europa "minore" è sicura, se la giocheranno negli ultimi 90 minuti.