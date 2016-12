Spalletti: "Io al Milan? Ormai è troppo tardi"

foto SportMediaset 10:09 - "Sono troppo vecchio per il Milan ormai, ho ancora voglia di Russia e poi mi piacerebbe provare un'altra esperienza all'estero, magari in Premier League". A San Siro c'è Milan-Zenit, ma Luciano Spalletti ha voluto spegnere così le voci di un trasferimento in rossonero nella prossima stagione. "Dovremo cercare di prenderci almeno l'Europa League. El Shaarawy? Me lo proposero all'Empoli, ma non paragonatelo a Neymar, è troppo presto". - "Sono troppo vecchio per ilormai, ho ancora voglia di Russia e poi mi piacerebbe provare un'altra esperienza all'estero, magari in Premier League". A San Siro c'è Milan-Zenit, maha voluto spegnere così le voci di un trasferimento in rossonero nella prossima stagione. "Dovremo cercare di prenderci almeno l'Europa League.? Me lo proposero all'Empoli, ma non paragonatelo a Neymar, è troppo presto".

Dal 2010 in Russia, Luciano Spalletti non ha nascosto le difficoltà di ambientamento anche se in campionato sono arrivati i successi. "In tre anni ho imparato tre parole di russo, ma sono più duro degli altri a capire. L'altra difficoltà è stata riuscire a condividere le idee e i pensieri in un mondo dove il modo di lavorare che loro hanno è reputato il più giusto. L'importante è spiegare come andare a fare gol, per il resto serve un buon traduttore". Nonostante tutto però la voglia di rimanere a San Pietroburgo è la stessa: "Ho appena rinnovato e col presidente c'è sintonia". Niente Milan dunque anche se i rumours continueranno a susseguirsi: "Sono troppo vecchio ormai, mi piacerebbe fare un'altra avventura all'estero, magari in Premier League". Il Milan in ogni caso è nel destino di Spalletti che a San Siro si giocherà la possibiltà di approdare almeno in Europa League dopo non aver superato il girone di Champions: "E' stata una campagna europea al di sotto delle nostre possibilità - spiega Spalletti che non troverà El Shaarawy tra i rossoneri -. Nonostante la cresta ha una bella testa. Un giocatore così umile è proiettato verso il meglio".