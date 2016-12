Gattuso come Gazza: ammonisce l'arbitro

foto SportMediaset

19:08

GUARDA IL VIDEO

- C'è chi lo avrebbe rivoluto al Milan come sostituto di Allegri e chi invece continua a vederlo bene in campo come lottatore al Sion.però ha mostrato a tutti di avere le "qualità" che servirebbero per fare l'arbitro. L'ex centrocampista del Milan infatti ha dato spettacolo emulando lo storicodel 1995, ammonendo l'arbitro dopo avergli rubato il cartellino giallo di mano. Il direttore di gara di Sion-Young Boys è stato meno permaloso di quello di Rangers-Hibernian del 1995, accettando lo scherzo e non ammonendo Ringhio Gattuso come successe con Gazza.