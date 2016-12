Uefa, Kevin Sammut squalificato a vita

foto SportMediaset 16:06 - La Commissione d'Appello della Confederazione europea ha squalificato a vita il calciatore maltese Kevin Sammut, accusato di aver cercato di manipolare il risultato della gara di qualificazione europea del Gruppo C tra Norvegia e Malta (4-0) del 2 giugno 2007. Il giocatore è stato radiato "da ogni attività connessa con il calcio per avere violato i principi di integrità e sportività della Uefa". La Fifa estenderà la squalifica in tutto il mondo. - La Commissione d'Appello della Confederazione europea hail calciatore maltese, accusato di aver cercato di manipolare il risultato della gara di qualificazione europea del Gruppo C tra(4-0) del 2 giugno 2007. Il giocatore è stato radiato "da ogni attività connessa con il calcio per avere violato i principi di integrità e sportività della". Laestenderà la squalifica in tutto il mondo.

Il 17 agosto Kevin Sammut era stato squalificato originariamente per dieci anni dalla Commissioni Disciplinare e di Controllo Uefa e contro la sentenza avevano fatto ricorso sia il calciatore, sia l'Ispettore Disciplinare Uefa, che aveva richiesto la radiazione. La sentenza è appellabile presso il Tas entro dieci giorni dalla pubblicazione delle motivazioni. Per quanto riguarda gli altri calciatori di Malta, Kenneth Scicluna e Stephen Wellman, la Corte d'Appello ha ritenuto insufficienti gli indizi raccolti dell'ispettore disciplinare per prendere misure disciplinari.