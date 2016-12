Striscioni shock, vergogna in curva

foto SportMediaset Tra lo sfottò e l'insulto, in curva, il confine spesso è molto sottile. E in alcuni stadi italiani, ultimamente, si è passato il limite. Nel derby contro il Torino i tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione shock che ricordava senza rispetto la tragedia di Superga. Ma è solo l'ultimo episodio. Di recente anche gli ultrà rossoneri infatti non sono stati da meno, e durante Milan-Juve è stato Pessotto ad avere la peggio.

Un'escalation preoccupante, che avrebbe dovuto essere evitata con l'introduzione dell'Albo nazionale degli striscioni voluto dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ma che invece non sembra facilmente risolvibile. L'ultimo scempio è andato in scena allo Juventus Stadium, in curva Sud. "Noi di Torino orgoglio e vanto, voi solo uno schianto", hanno scritto alcuni ultrà bianconeri, offendendo non solo i tifosi del Toro, ma anche la memoria delle vittime della tragedia di Superga.



Nessuna battuta, solo un insulto idiota. Esattamente come quello esposto dalla curva sud rossonera durante Milan-Juve contro Pessotto. "Felix 36 km di volo e muro del suono rotto, ma mai spettacolare come il volo di Pessotto", recitava lo striscione shock contro l'ex difensore bianconero punito soltanto con una multa di 4mila euro per il Milan. E che dire degli striscioni shock apparsi al Massimino contro le sentenze di condanna di Antonino Speziale e Daniele Micale per l’omicidio dell’ispettore di polizia Filippo Raciti? O dei numerosi striscioni contro il Napoli "Oh Vesuvio, lavali col fuoco" - "Napoletano, non sei italiano"? In curva idiozia chiama idiozia.