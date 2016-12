Lucescu: "Con la Juve nessun biscotto"

foto SportMediaset 15:14 - Il suo Shakhtar Donetsk è già agli ottavi di Champions League e contro la Juventus può permettersi di pareggiare per chiudere primo nel girone, risultato che qualificherebbe anche i bianconeri ma Mircea Lucescu non ci sta: "Andiamo sempre in campo per vincere. Certo, la Juve è più motivata ma lasciamo perdere i biscotti". Sul giocatore da togliere agli avversari, l'ex tecnico di Brescia e Inter non ha dubbi: "Pirlo". - Il suoè già agli ottavi die contro lapuò permettersi di pareggiare per chiudere primo nel girone, risultato che qualificherebbe anche i bianconeri ma Mircea Lucescu non ci sta: "Andiamo sempre in campo per vincere. Certo, la Juve è più motivata ma". Sul giocatore da togliere agli avversari, l'ex tecnico di Brescia e Inter non ha dubbi: "".

Della sfida contro la Juve, Lucescu teme un aspetto in particolare: "Le vacanze in Brasile - dice a Tuttosport -. I brasiliani non vedono l'ora di tornare a casa, dove troveranno l'estate". Il campionato ucraino, infatti, è fermo per la pausa invernale fino a marzo. Oltre a Pirlo, un altro nome stuzzica il tecnico rumeno: "Pogba, ho l'impressione di trovarmi davanti a un grandissimo, a condizione che la testa lo supporti". Le sue favorite per la Champions: "Barcellona e Bayern Monaco". Infine, un commento su Guardiola: "Non so come faccia a prendersi un anno sabbatico: io finirei davanti alla tv con una birra in mano".