Serie A, la Roma vince a Siena

- Nella 15.ma giornata di serie A, latrova ala terza vittoria consecutiva in rimonta. Nel primo tempo partita equilibrata con i padroni di casa che trovano il vantaggio grazie aal 26'. Nella ripresa, la Roma gioca meglio e ribalta il risultato con la doppietta di, ex molto fischiato per l'esultanza ai gol, e, entrato dalla panchina, che nell'ultima mezz'ora fissano il risultato sul 3-1.

LA PARTITA

Due squadre opposte, Siena e Roma. Tutte e due messe in campo per attaccare, almeno stando ai moduli, ma all’atto pratico meno pericolose del previsto. Motivi diversi: i toscani non possono sbilanciarsi troppo più per paura delle urla di Cosmi che dell’ex Destro, i giallorossi soffrono le assenze di Lamela e Osvaldo (in panchina). Il Siena ha dalla sua un’organizzazione di gioco semplice ed efficace che gli permette di restare in vantaggio per un’ora prima di subire la legge delle grandi squadre, che trovano nella panchina o nel campione il colpo decisivo.

Il primo tempo vive per buona parte sugli attacchi al lato sinistro del Siena, dove Rubin spesso e volentieri mette in difficoltà Piris. Al decimo minuto proprio il terzino sinistro senese reclama per un contatto in area con Pjanic ma Mazzoleni lascia correre. Linee di gioco troppo orizzontali, il possibile rigore rimane per altri quindici minuti l’unica occasione pericolosa. Almeno fino al gol di Neto, bravo a svettare su Marquinhos e battere Goicoechea, nell’occasione un poco disturbato da Rosina. Trovato il vantaggio, il Siena si abbassa ma la Roma non ne approfitta. Zeman non si alza mai dalla panchina, eppure una scossa servirebbe: Pegolo è impegnato solo da Totti, su calcio di punizione dal limite. Tiro forte, ma troppo centrale: il portiere del Siena respinge e porta i suoi negli spogliatoi in vantaggio.

Il copione non si ripete nel secondo tempo, la Roma è più incisiva ma soprattutto trova i gol dell'uomo giusto al momento giusto. Il Siena tiene giusto un quarto d'ora, con tutto l'impegno possibile ma senza mai ripartire. E' allora che la legge dell'ex condanna i toscani: Destro approfitta dello scambio Tachtsidis-Florenzi per fare 1-1 e, contemporaneamente, dare una mazzata alle speranze di Cosmi. Pur senza il gioco divertente di Zeman, la Roma prende il dominio della metà campo bianconera, Pegolo prima si oppone a Pjanic poi non può nulla su Perrotta, cambio azzeccato, che spedisce nell'angolino il gol del sorpasso. Il Siena non c'è più e Destro, fischiato dopo l'esultanza, decide di dare un doppio dispiacere ai suoi ex tifosi.

La Roma non può dire finiti i suoi problemi, nel primo tempo si è mostrata appannata ed è tornata a subire gol dopo gli elogi alla difesa di Zeman. Però la vittoria è meritata e Destro sembra tornato quello dell'anno scorso, pedina preziosa in un tridente che senza Lamela perde in fantasia. Non sono invece queste le partite che il Siena deve vincere, ma Cosmi ci aveva fatto più di un pensierino: con un pizzico di fortuna in più, poteva portare a casa un pareggio. La squadra è comunque viva: a dispetto della classifica, a Siena non si deve essere tristi.