foto SportMediaset

17:09

- E' bufera in Inghilterra per la foto pubblicata dal "Sun", che mostra un calciatore della Premier League mentre usa delle banconote come carta igienica. Si tratta di, immortalato sul water e pronto a utilizzare pezzi da 20 sterline per pulirsi. Sul pavimento del bagno, sono sparse circa 1.000 sterline. Ridgewell è stato tradito da un tifoso della sua squadra, che in forma anonima ha inviato la foto al giornale.