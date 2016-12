Il Sydney pareggia, ma Del Piero s'infortuna

foto SportMediaset 19:31 - Dopo quattro sconfitte consecutive, il Sydney di Alessandro Del Piero porta a casa un pareggio contro i Melbourne Heart. In casa, gli Sky Blues chiudono con uno 0-0 che serve onestamente a poco visto che la squadra del neo tecnico Farina resta comunque ultima in classifica. Ma risultato a parte è il probabile infortunio di Pinturicchio a preoccupare. L'ex juventino infatti è dovuto uscire al minuto 68 e ora si valuterà l'entità del problema. - Dopo quattro sconfitte consecutive, ildiporta a casa un pareggio contro i. In casa, gli Sky Blues chiudono con unoche serve onestamente a poco visto che la squadra del neo tecnico Farina resta comunque ultima in classifica. Ma risultato a parte è ila preoccupare. L'ex juventino infatti è dovuto uscire al minuto 68 e ora si valuterà l'entità del problema.

A fine gara, attraverso i social network, Del Piero cerca di guardare avanti e carica i suoi scrivendo: "Senza prendere gol, un punto per ricominciare... SydneyFC, non molliamo!".

Ma prima di queste parole c'erano stato l'abbraccio virtuale alla sua Juventus, vittoriosa nel derby contro il Torino, e a Marchisio in particolare al quale dice: "Una doppietta nel derby, bravo Claudio , te lo meriti. Complimenti ai ragazzi e in bocca al lupo per mercoledì". Il riferimento è alla sfida decisiva per il passaggio del turno in Champions League.