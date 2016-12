Confederations Cup: Italia nel girone col Brasile

Il Brasile, come Paese ospitante, era stato assegnato al girone A mentre le Furie Rosse, essendo i campioni del mondo, nel girone B. Poiché non possono esserci, almeno nella fase iniziale, confronti tra le squadre dello stesso continente, l'Italia di Prandelli è stata destinata allo stesso raggruppamento della Selecao con l'Uruguay assieme alla Spagna. La Coppa d'Africa verrà assegnata il 10 febbraio prossimo. L'urna di San Paolo, condotta dal segretario generale della Fifa, Jerome Valcke, non è stata in fin dei conti molto benevola con gli azzurri. Nel corso del sorteggio è stato presentato dall'ex milanista Cafu il nuovo pallone della manifestazione: si chiama Cafusa.

Sono sei le città che ospiteranno la Confederations Cup: Rio de Janeiro, con finale al Maracanà, Belo Horizonte, Brasilia e Fortaleza, oltre a Salvador e Recife che sono state ammesse in extremis dopo la verifica sull'avanzamento dei lavori. La partita inaugurale si giocherà il 15 giugno a Brasilia e vedrà di fronte la Selecao e il Giappone. Gli azzurri debutteranno il giorno dopo al Maracanà contro il Messico. Il 20 affronteranno il Giappone. L'attesissima sfida contro la nazionale di Scolari (a quattro anni dal 3-0 targato Luis Fabiano sempre in Confederations Cup) è in programma il 22 giugno a Salvador. La finale il 30 giugno.

PRANDELLI: "ARRIVEREMO PREPARATI"

"E' un gruppo difficile e impegnativo anche per gli spostamenti, ma arriveremo preparati". Così il commissario tecnico della Nazionale,Cesare Prandelli, commentando il sorteggio dei gruppi della prossima Confederation Cup. "L'ordine delle gare - spiega il tecnico azzurro - non è importante, conteranno le motivazioni. Il Brasile non può essere mai considerato giù di tono, anche se Scolari non avrà molte opportunità per provare la squadra. Noi come loro stiamo ripartendo dai giovani". Il 20 giugno Prandelli si troverà di fronte il Giappone di Zaccheroni: "Sarà emozionante affrontare Alberto, un amico vero oltre ad essere un tecnico molto preparato che ha le capacità per far fruttare al meglio le risorse che ha a disposizione".