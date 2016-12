Inter: "Sneijder può tornare a essere convocato"

Il tecnico dell'Inter ha provato a gettare acqua sul fuoco sulla situazione dell'olandese che da separato in casa avrebbe potuto tornare ad essere l'uomo della provvidenza, con o senza rinnovo del contratto. "ha lavorato bene coi compagni, questa faccenda sembra più gravosa di quanto in realtà sia. Con il giocatore c'è un ottimo rapporto e tra noi è tutto chiaro. Ha lavorato bene e quindi può essere convocato". Alle parole però non sono seguiti i fatti perché il fantasista olandese non risulta nella lista dei convocati per il match di domenica. Secondo indiscrezioni lunedì ci sarà un incontro tra il giocatore e la dirigenza per definire la situazione.

A Milano arriva il Palermo dell'ex avvelenato Gasperini. "Un esempio" lo definisce Stramaccioni che firmò il primo contratto da professionista proprio al Crotone ai tempi di Gasp. "Il Palermo ha giocato altre volte senza Miccoli. Dipenderà da noi, certamente vogliamo tornare a correre e a fare punti dopo tre giornate in cui non siamo riusciti a fare il massimo". Il dubbio però riguarda Diego Milito che si è fermato in allenamento: "Ha sentito un problema al quadricipite e abbiamo preferito fermarlo. Lui però mi ha assicurato che sta bene e non ci sono problemi". Dopo due sconfitte e un pareggio in campionato per l'Inter sarà la prova del nove: "Capiremo se è stato un periodo come può capitare a tutti. Se non vinceremo domani ci sarà una regressione tecnica, ma sono sicuro che torneremo a vincere".