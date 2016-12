Psg, Ancelotti critico: "Deluso da Pastore"

foto SportMediaset 19:38 - Fra Carlo Ancelotti e Javier Pastore, in casa Psg, non è ancora scoccata la scintilla. Colpa delle prestazioni dell'argentino: "Sono deluso e lo è anche lui - ha spiegato Ancelotti alla vigilia del Nizza - Sta lavorando sodo, anche due volte al giorno. Sta provando a migliorare condizione e autostima. In campo ultimamente ha perso un po' di fiducia e di qualità". Un assist all'Inter, che spera di inserire il Flaco in uno scambio con Sneijder. - Fra, in casa Psg, non è ancora scoccata la scintilla. Colpa delle prestazioni dell'argentino: "Sono deluso e lo è anche lui - ha spiegato Ancelotti alla vigilia del- Sta lavorando sodo, anche due volte al giorno. Sta provando a migliorare condizione e autostima. In campo ultimamente ha perso un po' di fiducia e di qualità". Un assist all', che spera di inserire il Flaco in uno scambio con

Pastore, uno dei primi acquisti degli sceicchi, è costato 42 milioni di euro. In questa stagione ha messo a segno un gol gol e 4 assist in dieci presenze. Troppo poco per le aspettative che il Psg ha nei suoi confronti: "Non è sicuramente un momento facile per lui - lo ha giustificato il compagno di squadra Lavezzi - Non potendo mostrare le sue caratteristiche e le sue qualità ha perso un po' di fiducia, come accade a qualsiasi altro giocatore. Ma il suo valore non è in discussione". Pastore, in verità, a Parigi non ha mai mantenuto le promesse. Sabato, con il Nizza, Ancelotti gli concederà un'altra chance. Poi, a giugno (o magari già a gennaio), potrebbero aprirsi le porte del mercato. Con Inter e Milan sempre sul pezzo.