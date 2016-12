Pirlo: "La Juve non è in crisi"

si avvicina al suo primo derby di Torino con curiosità. "Smanio per giocare il derby, il Toro ci farà soffrire". Ma il centrocampista della Juve parla soprattutto del momento bianconero. "Non siamo in crisi, contro Inter e Milan abbiamo perso perché non abbiamo avuto la medesima fame dell'anno scorso". Che ha portato lo scudetto numero... "Sulla maglia preferirei la terza stella alla scritta trenta sul campo".

Il fatto che la Juve sia sempre al centro delle polemiche infastidisce Pirlo. "Sono pesanti da sopportare, lo confesso. Tornare a vincere significa tornare a dar fastidio. Dopo Calciopoli tutti immaginano che ci sia sempre qualcosa dietro i nostri successi. In realtà noi sappiamo che sono frutto di sacrificio e applicazione. Però fa male sentire certi discorsi", ha ammesso a Tuttosport.

Insomma, queste polemiche gli fanno più male dell'esclusione dai tre finalisti per il Pallone d'Oro: "Ci sta che lo diano a quelli più bravi di me come Messi Crisitano Ronaldo e Iniesta. Segnano ottanta gol a stagione, io mi accontento di piazzarmi".

Il futuro di Pirlo sarà ancora alla Juve? "Non ho fretta di trattare il rinnovo, mi dedico a quello che mi piace: allenarmi e giocare. Vediamo come starò e come andranno le cose quando sarà scaduto il contratto"

Eppure è in grande forma: "Mi marcano a uomo da dieci anni, neanche fossi un trequartista... A inizio stagione dovevo allenarmi, adesso sono pronto ad affrontare una partita dietro l'altra".

Tornando al campo, tra poco rientrerà Conte. "Ci manca tanto, soprattutto nell'intervallo. Ha una parola giusta per tutti, può cambiare il corso di una gara con i suoi accorgimenti tattici. Per fortuna siamo alla fine", ha ribadito il pensiero di tanti.

Infine una curiosità: perché la barba? "Era estate, non mi dava fastidio, l'ho lasciata. Così non perdo tempo a radermi".