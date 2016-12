Calcioscommesse: Gegic "collaborativo" dopo un anno

foto SportMediaset 20:56 - Lo aspettavano da più di un anno e finalmente è arrivato. Almir Gegic, ritenuto tra i capi del gruppo dei scommettitori degli 'Zingari', è stato interrogato dal gip di Cremona Guido Salvini. Il serbo è apparso "collaborativo". Lo ha spiegato il suo legale, Roberto Brunelli, aggiungendo che "stiamo prendendo in esame le partite che si sono contestate, anche di Serie A". L'interrogatorio proseguirà venerdì: deve rispondere anche al pm Di Martino. - Lo aspettavano da più di un anno e finalmente è arrivato., ritenuto tra i capi del gruppo dei scommettitori degli 'Zingari', è stato interrogato dal gip di CremonaIl serbo è apparso "collaborativo". Lo ha spiegato il suo legale, Roberto Brunelli, aggiungendo che "stiamo prendendo in esame le partite che si sono contestate, anche di Serie A". L'interrogatorio proseguirà venerdì: deve rispondere anche al pm

Gegic, affiancato da due agenti penitenziari, è entrato nel palazzo della Procura di Cremona poco dopo le 15.45 di giovedì. Colui che è considerato uno dei vertici dell'organizzazione definita degli 'zingari' forse chiarirà anche alcuni particolari forniti in un'intervista di qualche giorno alla 'Gazzetta dello sport', dove dichiarò di essere stato contattato da un'emittente televisiva italiana per un'esclusiva nella quale avrebbe comunque dovuto parlare di Antonio Conte. "E io Conte non lo conosco - ha spiegato Gegic e ha aggiunto - Carobbio mi disse che al Siena scommettevano tutti". Da più parti si ripete che qualcuno in queste ore sta tremando perchè la verità di Gegic può disegnare nuovi scenari, fornire nuovi nomi e aprire nuove strade.