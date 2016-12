Top 11 Fifa: candidato Mario Balotelli

foto SportMediaset 16:07 - Un tridente da sogno Messi-CR7-Balotelli. Irrealizzabile nella reltà ma, forse, il più forte possibile tra tutte le combinazioni ipotizzabili. SuperMario, infatti, è tra i 15 attaccanti scelti per la top 11 della Fifa che sarà resa nota il prossimo 7 gennaio a Zurigo. Nella lista ci sono anche Ibrahimovic e Cavani. "Non manca nessun giocatore di fama mondiale - dice l'ex Fenomeno Ronaldo -. Votano i gli stessi giocatori, la lista è quella giusta". - Un tridente da sogno. Irrealizzabile nella reltà ma, forse, il più forte possibile tra tutte le combinazioni ipotizzabili. SuperMario, infatti, è tra i 15 attaccanti scelti per la top 11 della Fifa che sarà resa nota il prossimo 7 gennaio a. Nella lista ci sono anche. "Non manca nessun giocatore di fama mondiale - dice l'ex Fenomeno Ronaldo -. Votano i gli stessi giocatori, la lista è quella giusta".

Con Balotelli, diventano quattro i calciatori italiani nell'elenco dei 55 candidati per il "Fifa FIFPro World XI 2012", il miglior undici dell'anno che sarà svelato il prossimo 7 gennaio a Zurigo, in occasione del Gala per il Pallone d'Oro. Oltre all'attaccante del City ci sono, infatti, anche Buffon, Chiellini e Pirlo.



PORTIERI: Gianluigi Buffon (Italia, Juventus), Iker Casillas (Spagna, Real Madrid), Petr Cech (Repubblica Ceca, Chelsea), Joe Hart (Inghilterra, Manchester City), Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco).



DIFENSORI: Jordi Alba (Spagna, Barcellona), Gareth Bale (Galles, Tottenham), Giorgio Chiellini (Italia, Juventus), Ashley Cole (Inghilterra, Chelsea), Dani Alves (Brasile, Barcellona), David Luiz (Brasile, Chelsea), Patrice Evra (Francia, Manchester United), Rio Ferdinand (Inghilterra, Manchester United), Mats Hummels (Germania, Borussia Dortmund), Branislav Ivanovic (Serbia, Chelsea), Vincent Kompany (Belgio, Manchester City), Philipp Lahm (Germania, Bayern Monaco), Marcelo (Brasile, Real Madrid), Javier Mascherano (Argentina, Barcellona), Pepe (Portogallo, Real Madrid), Gerard Pique' (Spagna, Barcellona), Carles Puyol (Spagna, Barcellona), Sergio Ramos (Spagna, Real Madrid), John Terry (Inghilterra, Chelsea), Thiago Silva (Brasile, Paris St-Germain).



CENTROCAMPISTI: Xabi Alonso (Spagna, Real Madrid), Sergio Busquets (Spagna, Barcellona), Cesc Fabregas (Spagna, Barcellona), Steven Gerrard (Inghilterra, Liverpool), Eden Hazard (Belgio, Chelsea), Andres Iniesta (Spagna, Barcellona), Frank Lampard (Inghilterra, Chelsea), Luka Modric (Croazia, Real Madrid), Mesut Oezil (Germania, Real Madrid), Andrea Pirlo (Italia, Juventus), Franck Ribery (Francia, Bayern Monaco), David Silva (Spagna, Manchester City), Bastian Schweinsteiger (Germania, Bayern Monaco), Yaya Toure' (Costa d'Avorio, Manchester City), Xavi Hernandez (Spagna, Barcellona).



ATTACCANTI: Sergio Aguero (Argentina, Manchester City), Mario Balotelli (Italia, Manchester City), Karim Benzema (Francia, Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay, Napoli), Didier Drogba (Costa d'Avorio, Shanghai Shenhua), Samuel Eto'o (Camerun, Anzhi Makhachkala), Radamel Falcao (Colombia, Atletico Madrid), Mario Gomez (Germania, Bayern Monaco), Zlatan Ibrahimovic (Svezia, Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentina, Barcellona), Neymar (Brasile, Santos), Robin van Persie (Olanda, Manchester United), Cristiano Ronaldo (Portogallo, Real Madrid), Wayne Rooney (Inghilterra, Manchester United), Luis Suarez (Uruguay, Liverpool).