Pallone d'oro: Iniesta beffa Pirlo

Barça mai visto: le lacrime di Messi 17:02 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Andres Iniesta e Leo Messi (Barcellona) sono i tre finalisti per il Fifa Pallone d'Oro 2012, il prestigioso premio assegnato al miglior giocatore dell'anno. I tre finalisti sono stati annunciati in una conferenza stampa a San Paolo. Fuori dal podio, perciò, il centrocampista della Juventus, Andrea Pirlo che insieme a Buffon e Balotelli erano gli italiani inclusi nella prima lista di 23 giocatori.

Niente Pallone d'oro per Andrea Pirlo, nonostante le investiture di colleghi, allenatori ed esperti di calcio, il centrocampista dell Juve è rimasto nuovamente fuori dalla finale per il premio. Saranno "i soliti noti" a contendersi il trofeo tanto ambito: Cristiano Ronaldo, vincitore della Liga spagnola, ma uscito in semifinale di Champions con il Bayern ed eliminato in semifinale col Portogallo all'Europeo. Lionel Messi che nell'anno solare 2012 ha all'attivo 82 reti ed è in corsa per battere il record di 85 in un anno appartenente a Muller. Andres Iniesta vincitore e protagonista all'Europeo 2012 con la Spagna.



Tra gli allenatori i 3 candidati sono Pep Guardiola, Josè Mourinho e Vicente Del Bosuqe in corsa per il Pallone d'Oro dei tecnici.