Premier: City avanti con Balotelli

foto SportMediaset 22:55 - Nella 14.ma giornata di Premier, il Manchester United batte 1-0 il West Ham (1' van Persie) e rimane in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui cugini del City, che vincono 2-0 a Wigan grazie ai gol di Balotelli e Milner. Continua a perdere terreno il Chelsea, frenato in casa dal Fulham (0-0). Finisce in parità anche Everton-Arsenal (1-1). Il Tottenham supera 2-1 il Liverpool con Lennon e Bale, che poi realizza un autogol. - Nella 14.ma giornata di, ilbatte 1-0 il(1') e rimane in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui cugini del, che vincono 2-0 agrazie ai gol di. Continua a perdere terreno il, frenato in casa dal(0-0). Finisce in parità anche(1-1). Ilsupera 2-1 ilcon, che poi realizza un autogol.

Per quanto riguarda gli altri match della serata, il Wba cade contro lo Swansea (3-1) dopo quattro successi di fila. Crisi nera per il Newcastle, sconfitto dallo Stoke (2-1) e giunto a quattro k.o. consecutivi. Un punto a testa per Southampton e Norwich (1- 1).