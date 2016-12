foto SportMediaset

Paura al. In mattinata all'esterno dello stadio delè crollato un muro di mattoni. Per eliminare le macerie e verificare l'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'agibilità per il campionato non sembra essere a rischio, ma preoccupa il parere dell'che già qualche settimana fa aveva dato in extremis l'ok per il match con il Dnipro. Il prossimo 6 dicembre c'è in programma la sfida con il Psv proprio al San Paolo.