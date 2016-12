Mou, cuore nerazzurro: amo Milano

foto SportMediaset Correlati Tutto Inter: le news in tempo reale 16:42 - "Nessun altro mi ha regalato la stessa felicità che mi ha regalato l'Inter. Quando l'ho lasciata ho pianto più di una volta. Il mio cuore è a Milano, per l'Inter ho una nostalgia che è sempre presente". In un'intervista alla tv portoghese TVI, Josè Mourinho si lascia andare a un'altra dichiarazione d'amore per i colori nerazzurri. Se era l'ambiente ideale, perché andarsene? "Ho cambiato perché se vinci con il Real entri nella storia". - "Nessun altro mi ha regalato la stessa felicità che mi ha regalato l'Quando l'ho lasciata ho pianto più di una volta. Il mio cuore è a Milano, per l'Inter ho una nostalgia che è sempre presente". In un'intervista alla tv portoghese TVI,si lascia andare a un'altra dichiarazione d'amore per i colori nerazzurri. Se era l'ambiente ideale, perché andarsene? "Ho cambiato perché se vinci con ilentri nella storia".

Non è la prima volta, non sarà l'ultima. Da quando ha scelto di lasciare Milano e di sposare la causa Real, Mourinho non ha perso occasione per esaltare gli anni sulla panchina dell'Inter e per dichiararsi tifoso nerazzurro.



A TVI lo Special One rivive i momenti del suo periodo alla corte di Moratti, alcuni dei quali inediti. Come quello del primo scudetto: "Non lo abbiamo vinto in campo bensì ad Appiano Gentile". Quando Julio Cesar lo costrinse ad andare a festeggiare il titolo in Piazza Duomo alla faccia della stanchezza e della superstizione. "Siamo tornati ad Appiano verso le tre di domenica e nel pomeriggio i giocatori sono stati fantastici - ha raccontato Mou - dando tutto per non perdere l'imbattibilità e per non consentire agli avversari di dire che avevano battuto i neo campioni d'Italia. Gioisco per i successi dell'Inter e soffro quando viene battuta. Questi ricordi mi procurano tanta nostalgia".