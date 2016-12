Marotta: "Conte ha pagato per colpe non sue"

- "ha sofferto tantissimo in questi mesi, è stato coinvolto in una vicenda a cui è estraneo ed ha pagato per colpe non sue. La giustizia sportiva deve essere riformata". Queste le parole dell'ad dellache ha parlato della squalifica del tecnico bianconero per omessa denuncia, nell'ambito dell'inchiesta sul calcioscommesse.ha poi aggiunto che quella del tecnico salentino è "una situazione kafkiana".

"Un conto è parlare di calcioscommesse - ha detto l'ad bianconero-, un altro parlare di Conte condannato per omessa denuncia riconducibile solo alle dichiarazioni di un pentito. Omessa denuncia che, se tradotta in un contesto dialettico, vuol dire che poteva non sapere che eventualmente i giocatori si erano accordati con quelli della squadra avversaria".

"Il mondo del calcio si è contraddistinto con situazioni più clamorose di quella di Conte, lui ha pagato con una condanna in un procedimento in cui la difesa non ha avuto un ruolo principale e in cui ci si è dovuti sottomettere alle dichiarazioni fatte da un presunto pentito", fa notare poi Marotta. "Questa giustizia deve essere rivista e riformata, va dato il giusto spazio per difendersi da attacchi pretestuosi come quelli di questo ex calciatore", aggiunge alludendo a Filippo Carobbio, ex giocatore del Siena e principale accusatore di Conte. "PER

LO SCUDETTO E' TUTTO ANCORA APERTO"

"Il discorso scudetto e' molto aperto, ma abbiamo l'obbligo di crederci e di cercare di vincere perché è nella storia della Juventus. L'anno scorso abbiamo condotto il campionato con grande caparbietà, da lì è iniziata una scia positiva e ancora oggi siamo in cima a classifica", sottolinea Marotta, prima di ammette che "ci sono avversari agguerriti e squadre ben attrezzate di cui non possiamo non riconoscere il valore".

I COMPLIMENTI AL NAPOLI

Una menzione speciale la merita il Napoli, che approfittando dello scivolone della capolista si è portato a due sole lunghezze. "Il Napoli è secondo in classifica e ha una squadra che dobbiamo considerare molto ben attrezzata, costruita nel tempo con investimenti mirati e con un allenatore che è lì da qualche anno, quindi deve avere un ruolo protagonista. Il Napoli ha il diritto di essere considerata una pretendente al titolo", dice Marotta.

LA SCONFITTA CONTRO IL MILAN

Nella partita contro il Milan è affiorato anche un certo nervosismo da parte di alcuni giocatori. Si è parlato di una discussione Marchisio-Bonucci, poi smentita dai diretti interessati. Ufficiale, invece, la multa inflitta a Fabio Quagliarella che ha protestato con Angelo Alessio dopo il cambio. Marotta minimizza: "Di nervosismo assolutamente non si può parlare, non e' successo nulla fra Marchisio e Bonucci, fantasie pure".