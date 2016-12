Champions, per Luiz Adriano 1 turno di squalifica

foto SportMediaset 12:16 - La Uefa ha deciso: Luiz Adriano, attaccante dello Shakhtar, sconterà un turno di squalifica per la violazione dell'articolo 5. Il provvedimento impedirà al brasiliano di essere in campo nell'ultima sfida del girone di Champions contro la Juve. Luiz Adriano si era reso protagonista di un episodio anti fair-play nella gara col Nordsajaelland, andando in gol con gli avversari fermi dopo una palla contesa che un compagno intedeva restituire ai danesi. - Laha deciso:, attaccante dello, sconteràper la violazione dell'articolo 5. Il provvedimento impedirà al brasiliano di essere in campo nell'ultima sfida del girone di Champions contro la. Luiz Adriano si era reso protagonista di un episodionella gara col, andando in gol con gli avversari fermi dopo una palla contesa che un compagno intedeva restituire ai danesi.

"La Commissione Disciplinare e di Controllo della Uefa ha deciso di squalificare Luiz Adriano per un turno. La squalifica - si legge in una nota pubblicata sul sito internet della Confederazione del calcio europeo - verrà scontata in occasione della prossima partita di Champions League tra Shakhtar Donetsk e Juventus in Ucraina. Il giocatore dello Shakhtar dovrà anche svolgere una giornata di servizi sociali per la comunità calcistica. Luiz Adriano era stato accusato di aver violato i principi di condotta sportiva (Articolo 5, Regolamento Disciplinare UEFA) durante la partita del Gruppo E di Champions League contro il Nordsjelland a Copenhagen".