Cavani crede nello scudetto del Napoli

Edinson Cavani non si nasconde. Il Matador ha infatti pronunciato la parola scudetto, lanciando il Napoli verso il tricolore. "Lo scudetto non è un sogno così lontano - ha detto l'attaccante uruguaiano -. Le squadre che vengono prima di noi sono raggiungibilissime. Diciamo che io e la mia squadra siamo sul pezzo". "Il mio idolo è Batistuta, ma Gesù è l'attaccante più forte di sempre", ha poi aggiunto. non si nasconde. Ilha infatti pronunciato la parola scudetto, lanciando il Napoli- ha detto l'attaccante uruguaiano -. Le squadre che vengono prima di noi sono raggiungibilissime. Diciamo che io e la mia squadra siamo sul pezzo". "Il mio idolo è, ma", ha poi aggiunto.

"Non sono arrivato a Napoli per fare di più di Maradona. Sono arrivato qui per entrare nel cuore della gente e lasciare un segno nella storia della mia società", ha confessato a "Chi" l'attaccante, che aspetta un altro figlio dalla moglie Sole. "Per me è un periodo eccezionale e di questo devo ringraziare in primo luogo la mia famiglia - ha aggiunto -. E' qui che trovo tutta la forza di cui ho bisogno: nella dolcezza di mia moglie, nell'allegria di mio figlio. E in Gesù, il mio idolo".



Per l'uruguaiano, del resto, la fede è un punto cardine della sua esistenza, fuori e dentro al campo. "La nostra vita deve essere indirizzata a Dio - ha spiegato il Matador -. Lui ci riempie di talenti e noi dobbiamo impegnarci per metterli in mostra, per noi e per rendere testimonianza della sua grandezza. Quando sono sul campo voglio vincere a tutti i costi, fatico a digerire le sconfitte: nella vita si può essere miti come colombe, ma in campo noi calciatori dobbiamo essere aquile. Io studio per questo".



Professionista vero, Cavani non si ritrova nel tipico clichè con cui vengono identificati spesso i calciatori. "Mai corteggiato una dello spettacolo. Non le conosco - ha confessato il bomber -. Sono stato da Maria De Filippi solo perché mia moglie è una sua fan, ma, a differenza di tanti miei colleghi, non so distinguere una velina da una conduttrice". Quanto ai vizi, il Matador poi non si allinea al trend dei calciatori-vip. "La Ferrari? Posso farne tranquillamente a meno - ha concluso -. La PlayStation? Non mi entusiasma, preferisco passare il tempo libero nella natura: quando mi ritirerò tornerò in Uruguay e farò un lavoro a contatto con gli animali".



Infine una battuta sul suo calciatore preferito: "Quello che amo di più in assoluto è Batistuta. Ma è Gesù l'attaccante più forte nella storia di tutti i tempi". Meglio puntare in alto...