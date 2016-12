Il Napoli non sbaglia a Cagliari

foto SportMediaset Correlati Serie A, l'Inter cade a Parma

Il massimo risultato col minimo sforzo. Il Napoli torna da Cagliari con i tre punti in palio nonostante la piena emergenza del reparto avanzato. A decidere un match complicato ci ha pensato il solito Hamsik che al 73' ha approfittato di un errore di Ekdal per firmare lo 0-1. Solo Insigne in precedenza aveva spaventato, colpendo un palo, i sardi che possono recriminare per due montanti centrati. Il Napoli si porta a -2 dalla Juventus.

LA PARTITA Dicono che quando una squadra vince partite come quella di Cagliari, giocate male e con poche occasioni da gol, sia il segno di una maturità raggiunta. Dicono che senza un pizzico di fortuna i grandi successi non arrivano. Dicono anche che il Napoli sia Cavani dipendente anche se il campo continua a dimostrare il contrario spesso e volentieri. La verità fondamentalmente è una sola: il Napoli di Mazzarri ha un carattere enorme e vincendo alla prima dell'Is Arenas al gran completo, con i tifosi avversari a due metri e una grande emergenza soprattutto in attacco, ha mostrato di poter lottare tranquillamente con le prime della classe per una vetta ora lontana solo due punti. E quanti rimpianti per i punti gettati al vento con Torino prima e Milan poi. Certo lo 0-1 di Quartu Sant'Elena penalizza un buon Cagliari che non ha certo meritato di uscire senza punti dal confronto. Una battaglia giocata prevalentemente a centrocampo anche a causa dell'inefficacia dei reparti offensivi, bravi a crearsi spazi ma deficitari al momento di venire al dunque. Nelle poche occasioni da una parte e dall'altra poi ci si è messa la sfortuna. Ha colpito prima il Napoli, quando il tiro a giro di Insigne al 22' si stampa sul palo interno col pallone che si cimenta in una danza beffarda sulla linea di porta prima di uscire. Poi il Cagliari, sull'incursione di Conti al 37', palo sporcato da Gamberini, e sul tentativo di autorete di Cannavaro nella ripresa. In quel caso è stata la traversa la migliore alleata di De Sanctis. In un match tutto sommato da pareggio a reti bianche, visto le pari occasioni create da Sau e Insigne, da Nainggolan e Vargas, ha deciso un episodio controverso. Il gol di Hamsik è regolare, anzi, regolarissimo, ma non si può dire che la fortuna abbia aiutato gli uomini di Pulga. Al termine di un'azione lenta, la verticalizzazione decisiva per lo slovacco è in realtà un tocco maldestro di Ekdal che rimette in gioco il trequartista al di là della linea difensiva di un paio di metri. Tiro a giro con freddezza e jackpot sbancato. Domenica c'è il Pescara, sarà tutta un'altra storia. Ma ci sarà Cavani e questo basta a mantenere un sorriso grosso trentadue denti. LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE Hamsik 6 - In assenza dei "senatori" tutto il peso della responsabilità era sulle sue spalle. La sente - e tanto - fino all'episodio del gol. I tre punti portano la sua firma ma la prova di carattere che ci si aspettava era un'altra. Sau 6 - Ci prova spesso e volentieri ma non trova quasi mai lo spunto giusto. Non riesce a innescare i compagni come vorrebbe né a trovare la porta con convinzione. Avelar 6,5 - Un continuo sali e scendi sulla sinistra che mette il mal di testa anche a Maggio. I suoi calci piazzati poi fanno paura a tutta la retroguardia partenopea. Insigne 6,5 - Solo il palo gli nega la gioia del terzo gol di fila in Serie A. E' ancora lì che urla vendetta ma sfiora la rete anche in un'altra circostanza. Si spegne alla distanza ma giocare da solo davanti non è così facile.

IL TABELLINO CAGLIARI-NAPOLI 0-1

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6,5; Pisano 6, Rossettini 6, Ariaudo 6, Avelar 6,5; Ekdal 5,5 (35' st Ibarbo sv), Conti 6, Nainggolan 6,5; Thiago Ribeiro 5 (39' st Ceppelini sv); Sau 6, Nenè 5,5 (44' st Dessena sv). A disp.: Avramov, Del Fabbro, Perico, Casarini, Eriksson. All.: Pulga 6.

Napoli (3-5-2): De Sanctis 6; Gamberini 6, Cannavaro 6,5, Britos 6; Maggio 5 (20' st Mesto 5,5), Behrami 5,5, Inler 6, Dzemaili 5,5 (23' st Vargas 5,5), Zuniga 5,5; Hamsik 6, Insigne 6,5 (38' st Dossena). A disp.: Rosati, Colombo, Grava, Fernandez, Aronica, Uvini, Donadel, El Kaddouri. All.: Mazzarri 6.

Arbitro: Giannoccaro

Marcatori: 28' st Hamsik

Ammoniti: Sau, Rossettini, Avelar (C); Dzemaili (N)

Espulsi: nessuno

MASSIMILIANO CRISTINA