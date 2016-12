- Nervi tesissimi in casaE non c'è soltanto la rabbia dinei confronti dial momento della sostituzione con Giovinco, soffocata dietro il bavero del giubbotto, a testimoniare il clima rovente in casa bianconera. Alla fine del primo tempo della sfida con il Milan, ci sarebbe stato infatti uno scambio di accuse tra"Stiamo perdendo per colpa tua", ha tuonato il centrocampista all'indirizzo del difensore.

Sarà stata la trance agonistica, sarà stata l'ansia di dover rimontare un gol. In ogni caso gli episodi Quagliarella e Marchisio sono il segno che alla Juve c'è qualche nervo scoperto di troppo. E toccherà a Conte riportare tranquillità all'ambiente. Anche perché non c'è tempo per fermarsi a ragionare, ad analizzare: bisogna ritrovare subito le energie fisiche e mentali perché sabato c'è il derby contro il Torino, non una partita qualsiasi.



Nel dopo gara di San Siro Alessio ha minimizzato l'episodio Quagliarella: "Non so cosa mi abbia detto, non ho sentito nulla, stavo guardando la partita". Impossibile sapere le parole di fuoco pronunciate dall'attaccante, ma di certo non erano complimenti. Una sostituzione che sapeva di bocciatura, quando il suo compagno di reparto non aveva di certo fatto meglio. E adesso, attraverso la 'Gazzetta dello Sport', viene alla luce lo sfogo di Marchisio nei confronti di Bonucci: una frase detta in campo, a caldo. Ma un altro campanello d'allarme: il secondo stop in campionato ha lasciato il segno.



