Inter con Duncan per tornare a -1

La sfida del Tardini è un'occasione di quelle ghiotte. Dati alla mano, quasi irripetibile. Perché gli stop della Juve, da due anni a questa parte, non sono consuetudine e per tornare a fare corsa di testa bisogna sfruttarli in pieno. L'Inter non c'è riuscita una settimana fa, pareggiando 2-2 col Cagliari dopo lo stop bianconero con la Lazio. Ora si presenta un'altra occasione per risalire a -1 dalla vetta: vero, il Parma è una squadra che quest'anno in casa non ha mai perso, è imbattuta da due gare ma soprattutto naviga a metà classifica. Può impensierire. L'Inter, però, stando alle indicazioni di Stramaccioni, vuole ritrovare quella compattezza e quella determinazione che aveva portato ai dieci successi di fila.

Per arginare la mini-mini-crisi (due sconfitte, con Atalanta e Rubin, nelle ultime tre gare ufficiali) si prospetta un cambio di modulo. L'operazione tridente va in soffitta, complice la squalifica per due giornate di Cassano. Torna il 3-5-2: davanti l'inossidabile coppia di argentini Milito e Palacio.

Le probabili formazioni:

Parma (3-5-2): Mirante; Zaccardo, Paletta, Lucarelli; Rosi, Marchionni, Valdes, Acquah, Gobbi; Amauri, Biabiany. A disp.: Pavarini, Bajza, Benalouane, Fideleff, Santacroce, Morrone, Musacci, Ninis, Sansone, Palladino, Arteaga, Belfodil. All.: Donadoni

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Samuel, Juan Jesus; Zanetti, Guarin, Alvarez, Cambiasso, Nagatomo; Milito, Palacio. A disp.: Castellazzi, Belec, Silvestre, Jonathan, Pereira, Mariga, Benassi, Romanò, Coutinho, Duncan, Livaja. All.: Stramaccioni